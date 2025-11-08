Iván Zamorano reconoció la grandeza del Club América cuando jugó con ellos

El legendario delantero Iván Zamorano, considerado como una de las estrellas internacionales más queridas y recordadas que defendió la camiseta de las Águilas del Club América, aseguró que en su época profesional desconocía por completo la magnitud del club hasta el momento en que llegó a México.

Estas declaraciones las realizó el histórico atacante chileno durante una entrevista ofrecida con Josep Pedrerol en El Cafelito, donde aseguró que su percepción dentro del torneo azteca cambió por completo al vivir la experiencia de ser parte de las Águilas.

“A mí me habían dicho, pero me di cuenta cuando llegué al América la grandeza que tenía el club, el América es impresionante, lo grande que es, la grandeza que tiene”, expresó el ya retirado jugador.

Zamorano recordó que su llegada al conjunto azulcrema no fue sencilla, pues además de venir de grandes instituciones europeas como el Real Madrid, el Inter de Milán y el Sevilla, también enfrentó la presión de romper una larga sequía sin títulos.

“Llegué a un club grande, pero que tenía 13 años que no era campeón, entonces era una gran responsabilidad, de hecho, viniendo del Real Madrid, del Inter de Milán, el Sevilla era una gran responsabilidad, pero lo hicimos campeón”, afirmó.

El exjugador del cuadro azulcrema también compartió que antes de aceptar la propuesta del América tuvo muchas dudas sobre dejar Europa luego de una década dentro del fútbol del viejo continente. Sin embargo, reconoció que la decisión terminó siendo una de las mejores de su carrera.

Víctor Dávila desmiente rumores sobre la salida de André Jardine del América. Crédito: Andrés Sepúlveda | Imago7

“Te juro que al principio, estando 13 años en Europa, yo tenía dudas de ir a México y no me equivoqué, creo que elegí perfectamente, en el América fui feliz, hasta el día cuando voy a México pareciera que no me hubiera ido nunca, fueron dos años espectaculares que la pasé muy bien”, concluyó.

A pesar de haber finalizado su carrera profesional hace más de 20 años, Zamorano se mantiene como un referente querido por la afición americanista, símbolo de una etapa en la que el club registró grandes resultados.

Es importante resaltar que estas palabras surgen justo antes del enfrentamiento que tendrá el cuadro de Coapa contra los Diablos Rojos del Toluca para intentar quedarse con la primera posición de la tabla de clasificación para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sigue leyendo:

–André Jardine calienta la previa del partido contra el Toluca

–Óscar de la Hoya lanza una nueva crítica contra Dana White: “Son unos sinvergüenzas”

–El Tata Martino firma con el Atlanta United para ser el dolor de cabeza de Messi