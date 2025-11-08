Julián Álvarez revela que estuvo cerca de fichar por el PSG antes de elegir el Atlético de Madrid

La carrera de Julián Álvarez pudo haber tomado un rumbo muy diferente, llevando sus goles a la Ligue 1 en lugar de a la capital española. En una reciente y franca conversación con la prestigiosa revista France Football, el atacante de 25 años desveló que el PSG fue uno de los clubes europeos que activamente buscaron su fichaje.

La revelación del argentino proporciona un nuevo contexto sobre cómo se desarrolló su salto al fútbol europeo desde River Plate, demostrando que su decisión final fue el resultado de sopesar varias propuestas de élite.

El interés de París y la prioridad española

Álvarez confirmó el serio acercamiento del gigante francés, un equipo que continuamente busca incorporar a los talentos más prometedores del fútbol mundial.

“Sí, el PSG me quiso. Hubo conversaciones, un interés real, pero en ese momento sentí que la mejor opción para mi desarrollo y para mi carrera era ir a España, a un proyecto como el del Atlético.”

Julián Álvarez está en su segunda temporada con el Atlético de Madrid. Crédito: Juanjo Martín | EFE

El delantero explicó que, si bien la opción francesa era atractiva, su preferencia se inclinó por un entorno donde pudiera garantizar más minutos y una adaptación gradual al fútbol europeo. La presencia de Diego Simeone y la filosofía de trabajo del Atlético fueron factores determinantes.

Descartando rumores catalanes

Durante la entrevista, Álvarez también aprovechó para abordar los constantes rumores que lo vinculan con el FC Barcelona, especialmente dado el gran interés que su perfil genera en España. El argentino desestimó cualquier contacto formal con el club catalán, diferenciando entre el interés mediático y las negociaciones reales.

“En España se habla mucho de mí y del Barcelona, es cierto, pero nunca hubo nada concreto. Yo respeto mucho al Atlético y estoy enfocado en dar lo mejor aquí.”

Las palabras de Julián Álvarez reafirman su compromiso actual con el Atlético de Madrid, pero al mismo tiempo revelan que el fútbol europeo estuvo a punto de perderse su talento en LaLiga, con el PSG como un serio contendiente en aquella época clave de su carrera.

