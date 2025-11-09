Caos durante comparecencia del pervertido acusado de violar a niña de 12 años en escalera de Brooklyn

En un juzgado de Nueva York se desató el caos el sábado en la noche cuando los familiares de la niña de 12 años supuestamente abusada sexualmente en las escaleras de un edificio de Brooklyn se envolvió en una pelea con el delincuente acusador de perpetrar el ataque.

Identificado como Eric McMichael, de 27 años, fue procesado en la Corte Penal de Brooklyn y se le imputaron varios cargos más por atacar brutalmente a la niña y amenazarla con dispararle si no lo seguía a dicha escalera el jueves en la noche, dieron a conocer los fiscales.

Pero en medio de la audiencia judicial del hombre, muchos de los parientes de la víctima que llenaban la sala gritaron e insultaron al sospechoso y al juez antes de ser escoltados a las afueras del recinto.

“Si hay otro altercado, todos se irán”, advirtió el juez Orville Reynolds a la muchedumbre enfurecida.

Los fiscales dijeron que el supuesto violador, que estaba en libertad condicional por una condena por robo de 2013, tomó a la joven en el vestíbulo de su edificio Cooper Houses, en la avenida Morgan, cerca de la calle Jackson, el jueves en la noche, gruñendo: “Necesito que vengas conmigo o te dispararé”.

McMichael, quien ya había sido arrestado por un violento abuso sexual ocurrido en Staten Island en 2019, arrastró a la niña a una escalera y la empujo al piso antes de violarla, expresaron los fiscales.

Police have arrested a man in connection with the rape of a 12-year-old girl in a Brooklyn NYCHA apartment building.



Eric McMichael, 27, was taken into custody around 3:35 p.m. Friday and charged with rape, burglary, sexual abuse and endangering the welfare of a child. According… pic.twitter.com/fEN4uyAU3i — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) November 8, 2025

“Un testigo presencial los vio y vio al acusado sin pantalones y a la denunciante, que pidió auxilio a gritos“, manifestó el fiscal adjunto del distrito de Brooklyn, Jordan Rossman, en la lectura de cargos.

“El acusado huyó. El testigo presencial llevó a la denunciante al apartamento de su familia, donde se encontraba su madre, y la madre vio a la niña sangrando por las piernas“.

Rossman indicó que la madre angustiada llamó a la policía y traslado a su hija al hospital, donde está en estado estable.

El acusado fue detenido el viernes en la tarde luego de que su agente de libertad condicional lo identificara en las imágenes de las cámaras de seguridad de una lavandería cercana.

Los fiscales explicaron que el sospechoso presuntamente admitió haber estado en el vestíbulo en cuestión tras su detención, informó New York Post.

“Admitió haber estado en el vestíbulo del edificio, haberse encontrado con una mujer, haber hablado con ella, haberla besado, abrazado, agarrado, empujado y haberse negado a dejarla ir a casa hasta que alguien llegara y viera lo que había sucedido”, dijo Rossman.

Actualmente, McMichael enfrenta cuatro cargos de violación en primer grado, dos cargos de violación en segundo grado, robo con allanamiento de morada en segundo y tercer grado (incluidos delitos graves con motivación sexual), dos cargos de conducta sexual inapropiada, tocamientos forzados, dos cargos de abuso sexual en primer grado, abuso sexual en segundo y tercer grado, allanamiento criminal en segundo grado y poner en peligro el bienestar de un menor.

El sujeto ya había sido capturado el 22 de octubre de 2019, luego de presuntamente robar un teléfono de una mujer de 29 años y abusar de ella a punta de cuchillo en un edificio abandonado de Staten Island el 8 de septiembre de ese mismo año, informó la policía y otras fuentes.

Según los informes, la víctima conocía a su agresor, quien, quitó los tornillos de una puerta para entrar por la fuerza en una estructura abandonada.

McMichael, que vive en un refugio para personas en situación de calle en Clary Street, se declaró culpable de violación y se le ordenó a someterse a un tratamiento de salud mental, de acuerdo con Staten Island Advance.

Las fuentes dijeron que fue arrestado el 28 de agosto de 2023, luego de fingir empuñar un arma para robar el vehículo a un taxista.

McMichael permanece tras las rejas sin derecho a fianza. Deberá comparecer ante la corte el próximo jueves.

