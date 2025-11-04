50 años de cárcel pide fiscalía para padre declarado culpable de abusar de su niña en Nueva York
Un padre fue hallado culpable de abusar de su niña durante dos años en NY. La fiscalía está pidiendo una sentencia de hasta 50 años de cárcel
Un hombre de Wyandanch (Long Island, NY) fue declarado culpable por abuso sexual reiterado de su hija cuando tenía entre 12 y 14 años.
“Esta víctima (…) fue traicionada y violada por la persona que debía protegerla: su padre”, declaró el fiscal condado Suffolk, Raymond A. Tierney. “La víctima tendrá que vivir con las secuelas de esto el resto de su vida, pero estoy agradecido de que hayamos podido responsabilizar a su padre por el abuso inimaginable que le infligió”.
Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que en 2022, cuando la víctima tenía 12 años, se mudó a Long Island para vivir con su padre después de que el familiar que la cuidaba, residente en otro estado, ya no pudiera hacerlo. Ese verano, el acusado comenzó a abusar sexualmente de su hija, inicialmente justificando el abuso como si la estuviera ayudando. El ataque se intensificó y continuó hasta abril de 2024, cuando la menor le confesó a una amiga y a una de sus maestras lo que sucedía en casa.
El 29 de abril de 2024 el acusado fue arrestado tras una investigación de la policía del condado. La semana pasada fue declarado culpable por un jurado, presidido por la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis, de conducta sexual inapropiada contra un menor, acto sexual delictivo, violación y poner en peligro el bienestar de un menor.
El acusado deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 3 de diciembre de 2025 y enfrenta una pena de hasta 50 años de prisión, informó la fiscalía en un comunicado. Su nombre no fue divulgado para preservar la privacidad de la víctima.
En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.
La semana pasada un ex policía de Hamilton (NJ) acusado junto a su esposa de grabar abusos sexuales a menores fue hallado muerto en un parque estatal en Hopewell Township. Falleció a causa de una aparente herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.
En octubre un acusado de 63 años fue hallado culpable de violar a una niña, hija de una mujer con la que salía en Nueva Jersey. También este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton (NJ).
Previamente un padre de 33 años fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY). En septiembre otro padre en el condado Suffolk (NY) fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones.
En agosto Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.
En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían tan sólo 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.
En noviembre un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre de 2024 una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.
En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.
La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.
Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:
Busque ayuda
- Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.
- Envíe el mensaje de texto “WELL” a 65173.
- Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org
- Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o