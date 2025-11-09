Chuck Schumer rechaza acuerdo para poner fin al cierre de gobierno: “Trump nos tomó como rehenes”

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, anunció este domingo su rechazo al proyecto de acuerdo alcanzado en la Cámara Alta para poner fin al cierre del Gobierno federal, reportaron varios medios estadounidenses.

El acuerdo, negociado por un grupo bipartidista de senadores como Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, permitiría aprobar los fondos presupuestados para departamentos como Agricultura, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero.

Además, posibilitaría pagar los sueldos de los cerca de 650,000 funcionarios suspendidos y reincorporar a algunos empleados que quedaron temporalmente sin empleo, informó Bloomberg.

Trump “nos tomó como rehenes”

A pesar de estas medidas, Schumer dijo que la administración de Donald Trump utilizó el cierre como mecanismo de presión.

“Pedimos al presidente que se reuniera con nosotros para proveer seguro médico a bajo costo, pero en lugar de eso nos tomó como rehenes, cortando el programa de asistencia alimentaria a familias, veteranos, ancianos y niños, cancelando vuelos y cortando la calefacción mientras construye un salón de baile y un baño de oro. Por eso tengo que votar no”, declaró Schumer poco antes de la votación, según Fox News.

Como parte de las negociaciones, el bando republicano prometió a los demócratas que en diciembre se votaría la extensión de los subsidios del Obamacare, que expiran a fin de año y habían sido un obstáculo para el acuerdo.

El presidente Donald Trump indicó esta noche desde la Casa Blanca que “parece que estamos más cerca de un acuerdo para poner fin al cierre”, reportó Fox News.

Gavin Newsom, gobernador de California, también se manifestó en contra del acuerdo y lo calificó de “patético” en su cuenta de X. “Esto no es un acuerdo, esto es entregarse y no vamos a doblar la rodilla”, agregó.

El cierre del gobierno federal más largo de la historia de Estados Unidos ha provocado la suspensión de salarios para cientos de miles de funcionarios, la interrupción de servicios esenciales, retrasos en aeropuertos y la interrupción del programa de asistencia alimentaria para personas de bajos ingresos, según Politico y Bloomberg.

Muchos trabajadores federales han tenido que recurrir a donaciones de comida o préstamos de emergencia mientras continuaban cumpliendo sus labores sin recibir pago.

La Cámara de Representantes deberá reunirse para oficializar la aprobación del presupuesto y poner fin al cierre. Las votaciones en el Senado comenzaron la noche de este domingo, reportó Fox News.

