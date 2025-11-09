Cierre de gobierno: miles de familias sin poder alimentar a sus mascotas y refugios temen que aumenten los abandonos

Mientras el cierre del gobierno en Estados Unidos se prolonga, muchas familias no solo están preocupadas por su propia alimentación, sino también por la de sus mascotas.

La suspensión de los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ha llevado a miles de hogares a depender de la ayuda de organizaciones sin fines de lucro para alimentar a sus animales, según informó The Associated Press.

Sarah Lungwitz, una madre de Illinois, contó a AP que ha tenido que buscar apoyo para mantener a sus dos hijas, su gato y sus dos perros.

La mujer de 46 años, empleada en una tienda de repuestos para automóviles, recibió recientemente una tarjeta de regalo de supermercado gestionada por voluntarios.

“No gano ni para pagar todas mis facturas, mucho menos para comprar comida”, dijo.

Aunque el SNAP no cubre alimentos para mascotas, muchos beneficiarios lo usan para comprar comida humana que comparten con sus animales.

Stephanie Hicks, directora de la organización Care for Pets, explicó a AP que los retrasos en los pagos han forzado a voluntarios y refugios a redoblar esfuerzos, incluso acompañando a los dueños en los supermercados para optimizar sus compras.

La situación se complicó aún más después de que la Corte Suprema aceptara una apelación de emergencia del gobierno de Donald Trump para bloquear temporalmente una orden judicial que exigía continuar con la financiación completa del SNAP, reportó AP.

La decisión ha generado incertidumbre entre las familias y ha puesto bajo presión a los albergues de animales.

Refugios al límite

La organización Humane World for Animals estima que más de 20 millones de mascotas viven en hogares de bajos ingresos en Estados Unidos.

Su portavoz, Kirsten Peek, advirtió a AP que los refugios temen un incremento de entregas voluntarias de animales si la crisis continúa.

“Un aumento en las rendiciones siempre es preocupante cuando muchas personas atraviesan momentos difíciles”, dijo.

En Baton Rouge, Luisiana, la Companion Animal Alliance considera desviar fondos destinados a atención veterinaria para comprar alimento para mascotas.

“La gente está muy asustada”, expresó Paula Shaw, del refugio, quien señaló que muchos dueños recurren a comida humana para estirar las raciones de sus animales.

En Massachusetts, la organización Charley’s Angels Pet Initiative lanzó una campaña en redes sociales que generó donaciones inmediatas. “Prevemos un aumento considerable en la demanda”, dijo su fundadora Kandi Finch a AP.

