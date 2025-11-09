Trump ordena a los estados revertir pagos completos del SNAP y genera confusión

La administración del presidente Donald Trump exigió a los estados a revertir los pagos completos del programa de asistencia alimentaria SNAP que fueron emitidos la semana pasada bajo órdenes judiciales. Esto, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera temporalmente esos fallos.

Según reportó The Associated Press, esta medida representa un nuevo capítulo en la prolongada batalla legal sobre el programa que beneficia a unos 42 millones de estadounidenses.

El Departamento de Agricultura envió el sábado una carta a los directores estatales del SNAP en la que calificó de “no autorizados” los pagos efectuados tras las decisiones judiciales previas.

En la comunicación, el funcionario Patrick Penn advirtió que los estados deben “deshacer de inmediato cualquier medida” para emitir los beneficios completos de noviembre de 2025, y alertó que podrían enfrentar sanciones si no acatan la directiva, según detalló AP.

La orden del USDA llegó un día después de que la jueza Ketanji Brown Jackson suspendiera temporalmente los fallos que habían obligado al gobierno de Trump a liberar fondos para el programa, mientras el Tribunal Supremo analiza la apelación presentada por la administración republicana.

Estados defienden los pagos a los beneficiados

Más de dos docenas de estados habían advertido de “perturbaciones operativas catastróficas” si el gobierno federal se negaba a reembolsar los pagos del SNAP, informó The Associated Press.

Algunos de ellos habían utilizado recursos propios para mantener la entrega de beneficios ante la incertidumbre generada por el cierre parcial del gobierno federal.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, rechazó la exigencia de Trump de revertir los pagos. “En cumplimiento de una orden judicial vigente, Wisconsin cargó legalmente los beneficios en las tarjetas, garantizando alimentos para casi 700,000 residentes, incluidos 270,000 niños”, señaló Evers en un comunicado citado por AP.

En Alaska, la senadora republicana Lisa Murkowski calificó la medida de “impactante” si llegara a aplicarse a estados que usaron sus propios fondos. “Cuando los estados hacen un esfuerzo por ayudar a su gente, no deberían ser castigados por eso”, afirmó la legisladora.

La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, advirtió que si la administración Trump intenta recuperar los fondos ya depositados, “nos veremos en los tribunales”.

Healey señaló que los beneficios se procesaron antes de la orden de la Corte Suprema y que los residentes deben seguir utilizándolos para comprar alimentos.

“El presidente Trump debería enfocarse en reabrir el gobierno que controla, en lugar de quitarle la comida a las familias estadounidenses”, dijo, según The Associated Press.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, expresó su frustración al señalar que en menos de una semana han recibido “cuatro directrices diferentes” del gobierno federal. “Hay un caos intencional que estamos viendo por parte de esta administración”, aseguró Moore en una entrevista con CBS, retomada por AP.

