Cupones SNAP garantizados en Nueva York este mes: orden de la gobernadora

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, ordenó el viernes a las agencias estatales que financiaran en su totalidad los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) correspondientes a noviembre, en medio de una incertidumbre nacional por el cierre federal.

Los participantes del SNAP en el estado deberían comenzar a recibir sus beneficios mensuales completos a partir del domingo, declaró Hochul, destacó NBC News. “Acabo de ordenar a las agencias estatales que financien íntegramente los beneficios federales del SNAP para noviembre. Las acciones del presidente Trump han sido insensatas y antiamericanas. Jamás dejaré de luchar por las familias de Nueva York”, afirmó la gobernadora en Twitter/X.

La orden de la gobernadora se produce después de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunciara que comenzaría de inmediato a financiar en su totalidad los beneficios del mes, mientras la Corte Suprema frenó anoche de forma provisional los pagos completos del SNAP ordenados al gobierno de Donald Trump.

No obstante, mientras la batalla legal sigue su curso, USDA informó a los estados en un memorándum que la agencia “completará los procesos necesarios” para emitir en su totalidad los beneficios del SNAP por el momento.

Funcionarios de algunos estados, como Nueva Jersey, California y Pensilvania, confirmaron que algunos beneficiarios del SNAP ya recibieron el pago completo correspondiente a noviembre. “Los beneficios alimentarios están comenzando a llegar nuevamente a las familias de California”, declaró además el gobernador de California, Gavin Newsom.

La disputa judicial prolonga semanas de incertidumbre para este programa de asistencia alimentaria que beneficia a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses -más de 42 millones de personas, incluyendo 16 millones de niños-, en su mayoría de bajos ingresos. En el estado Nueva York se calculan 3 millones de beneficiados.

Una persona puede recibir un beneficio alimentario mensual máximo de casi $300 dólares y una familia de cuatro miembros hasta casi $1,000; aunque muchos reciben menos según una fórmula que considera sus ingresos. Para ser elegible para el SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro personas no puede superar el umbral federal de pobreza, que ronda los $31,000 dólares anuales.

Un estudio reciente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Columbia estimó que 23,000 residentes de la ciudad de Nueva York caerían por debajo del umbral de pobreza con el corte del SNAP, incluso si sólo duraba un mes.