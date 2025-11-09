Donald Trump propone bautizar con su nombre el estadio de Washington Commanders, según reportes

Un reporte de la cadena ESPN ha ventilado la supuesta última idea de Donald Trump en la NFL. De acuerdo con la información, el mandatario habría propuesto que el nuevo estadio de Washington Commanders lleve su nombre.

“Sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio”, declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Los terrenos donde se construye el nuevo estadio son parte del Gobierno Federal y Trump ha estado siguiendo de cerca todas las gestiones. Por su parte, Un alto funcionario citado por ESPN habría confirmado que el mandatario desea renombrar el recinto. “Es lo que quiere el presidente, y probablemente sucederá”, dijo.

El nuevo estadio tiene previsto inaugurarse en 2030. El proyecto está valorado en $3,700 millones de dólares y se construye sobre los restos del antiguo Robert F. Kennedy Memorial Stadium, que albergó al equipo capitalino, entonces conocido como los Redskins, entre 1961 y 1996.

Básicamente, fuentes citadas por ESPN aseguran que el deseo de Trump de dar su nombre al estadio como gesto de agradecimiento a su gestión, en la que se facilitaron los permisos y acuerdos.

Se espera que el presidente asista este domingo al partido entre los Commanders y los Detroit Lions, invitado por Josh Harris, propietario del equipo.

Donald Trump y sus desacuerdos con la NFL

En los últimos meses, Trump ha opinado de forma constante sobre la NFL y Washington Commanders. A finales de julio exigió que la franquicia recuperara su antiguo nombre, Redskins, eliminado en 2020 por considerarse ofensivo hacia los pueblos indígenas estadounidenses.

En septiembre, Trump criticó con dureza la nueva regla de ‘kickoff’ implementada por la NFL desde la temporada 2025,calificándola de “ridícula” y asegurando que convierte al fútbol americano en un deporte “afeminado”.

Posteriormente, en octubre, calificó como “absolutamente ridícula” la decisión de la NFL de elegir al artista puertorriqueño Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, previsto para el 7 de febrero en Santa Clara, California.



Sigue leyendo:

· Donald Trump exige que Washington Commanders recupere el nombre Redskins

· La superstición de los Washington Commanders que acierta quién será presidente de EE.UU.

· Darryl Strawberry, exjugador de Mets y Yankees, fue indultado por Donald Trump tras condena por evasión fiscal