El multitudinario homenaje que le hicieron a Juan Gabriel en el Zócalo de Ciudad de México

La plataforma de streaming Netflix rindió homenaje a Juan Gabriel con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, al que acudieron más de 170.000 personas, convirtiéndose así en la primera vez que la compañía de entretenimiento logra reunir a tantas personas en un mismo lugar, de manera presencial.

Los asistentes recordaron el talento del cantante mexicano y corearon las canciones que inmortalizó en el Palacio de Bellas Artes hace 35 años.

Muchas emociones se vivieron este 8 de noviembre en el Zócalo de Ciudad de México. Crédito: Netflix

En una nota de prensa explicaron que el evento también presentó escenas inéditas del icónico concierto que dio en este emblemático lugar de México.

La proyección de este material emocionó a los fans del Divo de Juárez, quienes desde tempranas horas acudieron al sitio con carteles, camisetas y vestuarios inspirados en él.

Algunos fans fueron vestidos como el cantante mexicano. Crédito: Netflix

Este material sirvió para que su fanaticada descubriera datos interesantes e imágenes nunca antes vistas de la vida del ídolo, parte del archivo personal de Alberto Aguilera.

El homenaje lo hicieron en medio del furor que ha causado el documental Juan Gabriel: El Divo de Juárez: Yo no te pido. En cuatro episodios se ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valdez, el hombre detrás del icónico ídolo de la música mexicana y autor de cientos de canciones.

Mariachi Estrella de América se presentaron en este multitudinario evento. Crédito: Netflix

María José Cuevas, directora del audiovisual, junto con las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, cantaron y bailaron con los asistentes a su entrada.

En el canal de YouTube de Netflix compartieron imágenes de parte de lo que se vivió la noche de este sábado, demostrando cómo la emoción por el artista, a pesar de que murió en el 2016, sigue vigente, sobre todo ahora que han salido a la luz imágenes inéditas que tomó el propio artista de momentos especiales de su vida.

Los fans agradecieron este evento y dejaron mensajes como: “Gracias, gracias, mi rey ya es una leyenda, gracias, pasamos una noche inolvidable”, “Van a pasar muchos años para que un verdadero artista como Alberto Aguilera vuelva a surgir…. Será muy difícil de igualar…”.

