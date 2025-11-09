Empleado de un taller mecánico de Brooklyn en estado crítico tras ser apuñalado 16 veces

Un trabajador de un taller mecánico en Brooklyn se encuentra en estado crítico después de ser apuñalado repetidamente el viernes por la mañana, informaron fuentes a PIX11.

El incidente ocurrió antes de las 11:00 de la mañana en un taller ubicado en la Avenida X, en el vecindario de Gravesend.

Fuentes citadas por el medio neoyorquino indicaron que el sospechoso ingresó al establecimiento y le dijo al empleado que iba a “quebrar”, antes de apuñalarlo unas 16 veces.

Tras el ataque, el sospechoso se atrincheró dentro del local.

Los bomberos de Nueva York tuvieron que derribar la puerta para acceder a la víctima, quien fue trasladada de urgencia a un hospital con un pulmón colapsado.

Su condición fue reportada como crítica, de acuerdo con PIX11.

Hasta el momento, no se ha determinado si el sospechoso conocía a la víctima o si era cliente del taller. Fuentes informaron a PIX11 que el agresor quedó detenido, aunque aún no se han presentado cargos formales.

