Exjugador del FC Barcelona confunde a El Salvador con Brasil y se vuelve viral

Yaya Touré, exjugador del FC Barcelona, se volvió tendencia el pasado sábado tras confesar, en vísperas del Clásico de Leyendas ante el Real Madrid, que desconocía la ubicación de El Salvador y creía que el país centroamericano pertenecía a Brasil.

“No sabía que El Salvador era un país. Pensé que estaba en Brasil o una cosa así. Pero es un placer estar acá porque la gente es muy humilde”, compartió durante la rueda de prensa previo al encuentro.

La confesión de Yaya Touré provocó carcajadas inmediatas entre figuras como Carles Puyol, Iker Casillas y Pepe, quienes tomaron el comentario con humor en la rueda de prensa previa del Clásico de Leyendas.

Sin embargo, en redes sociales la reacción fue más dividida: mientras algunos usuarios celebraron el momento como una anécdota simpática, otros lo interpretaron como una muestra de ignorancia o falta de respeto hacia El Salvador.

El video se viralizó en cuestión de horas, generando miles de comentarios, memes y debates sobre la percepción internacional del país centroamericano.

El Clásico de Leyendas entre FC Barcelona y Real Madrid se jugó el pasado sábado 8 de noviembre en Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El encuentro se pudo disfrutar por el canal oficial de YouTube del FC Barcelona (para suscriptores Premium) y Tigo Sports en El Salvador.

Por parte del FC Barcelona jugaron figuras como Carles Puyol, Yaya Touré, Javier Saviola, Nolito, Éric Abidal y el ídolo local Jorge “Mágico” González, quien volvió a vestir la camiseta azulgrana por unos minutos.

Por el Real Madrid estuvieron Iker Casillas, Pepe, Guti, Julio Baptista, Fernando Morientes, entre otros. El duelo se lo llevaron los blaugranas con dos tantos del argentino Javier Saviola.

Yaya Touré, jugador del FC Barcelona y originario de Costa de Marfil, controla el balón durante el partido de la Liga española contra el Almería en el estadio Camp Nou de Barcelona, ​​España, el sábado 3 de octubre de 2009. (Foto AP/David Ramos)

Yaya Touré fue uno de los centrocampistas más dominantes de su generación, con una carrera que abarcó clubes de élite en Europa y una destacada trayectoria internacional con Costa de Marfil.

Yaya Touré, nació en Bouaké, Costa de Marfil, en 1983. Inició su carrera profesional en el KSK Beveren de Bélgica en 2001. Tras pasos por el Metalurg Donetsk y el Olympiacos, fichó por el AS Mónaco.

En 2007 lo firmó el FC Barcelona y se convirtió en una pieza clave del equipo de Pep Guardiola, que ganó el histórico sextete en 2009. Posteriormente, su protagonismo disminuyó con la irrupción de Sergio Busquets.

En 2010 se unió al Manchester City, donde vivió su etapa más brillante a nivel individual. Fue motor del mediocampo ‘Citizen’. Ahí ganó tres Premier League, dos Copas de la Liga y una FA Cup.

A escala internacional, disputó tres Mundiales y ganó la Copa Africana de Naciones en 2015 con Costa de Marfil. Se retiró en 2020 tras una breve etapa en el Qingdao Huanghai de China.



