Chivas multó a Chicharito Hernández por no disfrazarse en entrenamiento de Halloween

Chivas encara una fase decisiva del Apertura 2025 en su lucha por asegurar un lugar directo en la liguilla, pero lo hace en medio de una nueva controversia alrededor de Javier “Chicharito” Hernández. El delantero fue multado por el cuerpo técnico luego de rechazar participar en una dinámica interna del equipo y, además, quedó descartado para el duelo frente a Pachuca, clave en las aspiraciones del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

Esta no es la primera situación complicada que protagoniza Hernández durante el torneo. A su bajo rendimiento y ausencia por lesiones, se suman sus recientes videos virales que ya le habían costado una sanción económica por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, a falta de una jornada para cerrar la fase regular, se produjo un nuevo desacuerdo interno.

Multa por negarse a disfrazarse

El pasado viernes, durante las últimas horas de preparación para enfrentar a Pachuca, el plantel del Guadalajara participó en una actividad organizada por el cuerpo técnico: todos debían presentarse disfrazados por la celebración de Halloween, incluidos jugadores, utileros y personal del staff.

Sin embargo, “Chicharito” fue el único miembro del plantel que decidió no sumarse a la dinámica, lo que derivó en una sanción económica automática.

Aunque dentro del club señalan que el monto es mínimo en comparación con el salario del delantero, el gesto volvió a generar incomodidad e incrementó la percepción de que su relación con la directiva está desgastada. Incluso, versiones apuntan a que el club ya solo espera la finalización de su vínculo contractual.

Hernández regresó a Chivas para el Clausura 2024, pero su segunda etapa ha estado marcada más por lesiones, altibajos y polémicas que por goles. Su contrato expira en diciembre y, de acuerdo con reportes cercanos a la institución, la directiva no tiene intención de renovarlo.

Por su parte, el atacante contempla continuar su carrera fuera de la Liga MX. Su prioridad sería emigrar al Football Championship, la Segunda División inglesa, donde tendría dos posibles ofertas. Además, este movimiento le permitiría mantenerse cerca de sus hijos, quienes viven en Reino Unido.

