La casa de infancia de Donald Trump regresa al mercado de bienes raíces

Durante el primer trimestre de este año se informó que la casa de infancia de Donald Trump en Queens, Nueva York, había sido vendida por $835,000 dólares. Ahora, pocos meses después, la propiedad ha regresado al mercado por $2.3 millones de dólares.

Lo que más llama la atención del regreso de la propiedad al mercado de bienes raíces es su elevado precio, si se le compraron con el que se cerró la venta de febrero.

Hay que recordar que el actual dueño de la vivienda, en la que Trump vivió hasta los cuatro años, es el promotor inmobiliario Tommy Lin, quien se encargó de recuperar por completo el sitio. El proyecto le tomó apenas unos meses.

Lin le explicó a ‘The Wall Street Journal’: “No había agua ni electricidad en la casa. Era inhabitable”. El mismo medio asegura que la facha de la propiedad se encuentra exactamente igual a como la construyó Fred Trump, el padre del presidente de Estados Unidos, en los años 40.

Esta propiedad está ubicada en Jamaica Estates, considerada una de las zonas más lujosas de Queens, donde las viviendas rondan los $3 millones de dólares. ‘The Wall Street Journal’ también informó que el promotor inmobiliario invirtió unos $500,000 dólares en la reforma.

En el listado, disponible en la página web de Brown Harris Stevens, se resalta la relación de la propiedad con la familia Trump y también se describe como una “majestuosa residencia combina una elegancia atemporal con refinadas renovaciones modernas”.

La casa está distribuida en cuatro plantas y tiene cinco dormitorios, tres baños completos, dos medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para dos vehículos, y al exterior hay áreas verdes bien mantenidas para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Trump arremete contra periodistas del NYT por críticas de su gestión con China

• Supremo frena de forma provisional los pagos completos del SNAP ordenados al gobierno de Trump

• Trump tilda de “absurda” orden de juez que lo obliga a asignar totalidad de fondos para SNAP