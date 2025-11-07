Supremo frena de forma provisional los pagos completos del SNAP ordenados al gobierno de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió el viernes una apelación de emergencia presentada por la administración del presidente Donald Trump y bloqueó de manera temporal una orden judicial que exigía financiar en su totalidad los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, en medio del prolongado cierre del gobierno federal.

La decisión del máximo tribunal suspende, por ahora, el fallo de un juez federal que había ordenado al gobierno republicano destinar fondos adicionales para cubrir los beneficios alimentarios de noviembre.

El juez había dado plazo hasta este viernes para que la administración realizara los pagos completos del SNAP, pero el Departamento de Justicia argumentó que el fondo de contingencia disponible no era suficiente y que la Casa Blanca no podía gastar más dinero sin la aprobación del Congreso.

Antes de la intervención del Supremo, un tribunal de apelaciones había mantenido vigente la orden judicial, lo que permitió que varios estados comenzaran a emitir los pagos completos. Según reportó la agencia Associated Press, residentes de lugares como Wisconsin, Oregón, Hawái, California y Pensilvania recibieron el viernes la totalidad de sus beneficios.

En Wisconsin, por ejemplo, se liberaron más de $104 millones de dólares en ayudas para 337,000 hogares, mientras que en Oregón funcionarios estatales trabajaron durante la noche para asegurar que las familias tuvieran acceso al dinero el viernes.

En Hawái, las autoridades procesaron rápidamente los pagos antes de que un tribunal superior pudiera revertir la decisión.

Sin embargo, la administración Trump alegó ante la Corte Suprema que esos desembolsos apresurados podrían agotar los recursos del fondo de emergencia y afectar a otros estados.

“Una vez que esos miles de millones salen de nuestras arcas, no existe un mecanismo eficaz para recuperarlos”, escribió el procurador general D. John Sauer en su solicitud, citado por AP.

El programa SNAP, que beneficia a cerca de uno de cada ocho estadounidenses, otorga un máximo de casi $300 dólares mensuales por persona y hasta $1,000 dólares para una familia de cuatro miembros, aunque la mayoría recibe menos según sus ingresos.

El cierre del gobierno y las disputas judiciales han generado gran incertidumbre entre los beneficiarios.

La controversia se originó después de que el gobierno de Trump anunciara que solo cubriría el 65% del beneficio máximo en noviembre, decisión que varios jueces federales consideraron ilegal.

Uno de ellos, el juez John J. McConnell Jr., ordenó el jueves pagar el 100% de los beneficios y utilizar el fondo de reserva de emergencia, estimado en $4,600 millones de dólares, junto con otros recursos disponibles.

El gobierno insistió ante la Corte Suprema en que la orden judicial “usurpaba” las facultades del Congreso y del Ejecutivo, al obligar al uso de fondos no autorizados. “Esta orden judicial sin precedentes se burla de la separación de poderes”, expresó Sauer.

Mientras tanto, Colorado y Massachusetts prevén distribuir los pagos completos a partir del sábado, y Nueva York comenzará el domingo. Otros, como Arizona y Connecticut, esperan hacerlo en los próximos días. Algunos, como Carolina del Norte e Illinois, solo han podido emitir pagos parciales.

En Delaware, el gobernador demócrata Matt Meyer anunció que el estado adelantó dinero de su propio presupuesto para cubrir una ayuda alimentaria temporal a los beneficiarios del SNAP, ante la falta de certeza sobre la financiación federal.

