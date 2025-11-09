La NFL se reinventa con nuevas estrategias para atraer a las aficionadas jóvenes

La NFL no detiene su expansión mundial. Ahora, la liga deportiva más poderosa del mundo, de acuerdo con el ranking Opta, formalizó una nueva alianza con plataformas como Betches y The Gist, para atraer a las mujeres aficionadas con contenido original, mientras un 41% de ellas se reportan como aficionadas a la liga.

Entre estas estrategias, durante el Draft de la NFL de abril, se le preguntó a algunos de los mejores prospectos de la liga sobre temas a los que no estaban acostumbrados.

“¿Qué es una falda pantalón?”, preguntó una entrevistadora. Travis Hunter, la primera selección colegial intentó adivinar. “Qué es una imprimación?, continuó ella. Shemar Stewart no estaba del todo seguro.

Estas preguntas aparecieron en un vídeo en redes sociales donde se consultaba a los jugadores sobre productos para mujeres y es idea de Betches, una empresa de medios dirigida a un público femenino joven. El reel alcanzó 1.5 millones de visualizaciones en Instagram y destacó precisamente por despegarse del contenido tradicional de la NFL, para reforzar la estrategia de la liga para atraer a mujeres jóvenes mediante colaboraciones con medios de comunicación especializados en mujeres.

El mercado femenino de la NFL

La liga se asoció con Betches en diciembre pasado y, en agosto, agregó una alianza con The Gist, un sitio web y boletín informativo deportivo dirigido a las aficionadas para acercarse más a las mujeres.

La NFL siempre ha considerado al mercado femenino como clave para ampliar el atractivo de la liga y ha tenido un impulso adicional después de que Taylor Swift iniciara su relación, ampliamente difundida, con su ahora prometido, Travis Kelce, ala cerrada estelar de los Kansas City Chiefs.

“Para conectar con esta audiencia, contar historias auténticas y reales es fundamental”, afirmó Marissa Solis, vicepresidenta sénior de marketing global de marca y consumo de la NFL. “En lugar de anuncios dirigidos que no logran conectar, les damos acceso a (Betches y The Gist) para que cuenten la historia desde su propia perspectiva, estando presentes y en primer plano. Creo que esa conexión es algo que la publicidad pagada no puede lograr”.

Ambos medios tienen acceso a los eventos más importantes de la NFL: el Super Bowl, el draft y el combine, entre otros, para crear artículos y contenido para sus plataformas, además de contenido adicional de la liga. Betches, por ejemplo, lanzó una serie de recorridos por los eventos previos a los partidos como parte de su colaboración, y The Gist estrenó un juego gratuito para pronosticar los ganadores de cada semana.

Todas estas alianzas buscan ampliar y fidelizar a la numerosa afición femenina de la liga, un segmento demográfico que a menudo ha sido subestimado o ignorado por las grandes ligas deportivas en el mundo. Una encuesta de Ipsos realizada en septiembre reveló que el 41% de las mujeres estadounidenses eran aficionadas a la NFL. Eso se traduce en un gran potencial para el negocio y la NFL quiere explotarlo.

“En todo lo que hacemos, las mujeres son el centro de todo. No es algo secundario, no es como si le añadiéramos la W al final de ESPN”, dijo Jacie deHoop, cofundadora de The Gist junto con Ellen Hyslop y Roslyn McLarty en 2017. “Cada vez hay más datos e investigaciones sobre las mujeres que demuestran el enorme público y la gran base de fans que representan, aunque no se les preste la atención necesaria”.

Además de los informes de juego tradicionales y los análisis en el campo, la estrategia para atraer al público femenino, y a una nueva generación de aficionados de la NFL en general, se centra en enfoque acertadamente denominado “helmets off” por la NFL, la liga y sus socios se enfocan en contenido humano de los propios jugadores, buscando crear conexiones más sólidas a través de historias personales.

Según Solis, ese enfoque ha “abierto el abanico de historias emocionales y centradas en lo humano que atraen mucho a nuestras seguidoras”, y es un área en la que Betches y The Gist pueden ayudar a cubrir ese vacío.

“Hay un claro nicho de mercado, y sabemos cómo dirigirnos al aficionado casual. Les importa la cultura, les importa la persona detrás de estos jugadores, y hablamos con ese tono cercano y auténtico”, dijo Randi Windt, vicepresidenta sénior de alianzas de ingresos en Betches.

“Conectar con el público hará que se interese, en lugar de imponer una narrativa de marketing que tal vez logre que alguien sintonice el partido un domingo”, continuó Windt. La NFL “no busca solo esa audiencia… Estamos colaborando para construir una base de aficionados a largo plazo”.

