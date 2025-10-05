Propietario de Dallas Cowboys, Jerry Jones, se declara el fan “más grande” de Taylor Swift

El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce ha colocado a la cantante en el centro del universo NFL. El pasado viernes, el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, confesó ser fan de la cantante y anunció que le reservará un asiento especial si decide asistir al juego de Acción de Gracias, cuando su equipo juegue ante Kansas City Chiefs el próximo 27 de noviembre.

“No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero le daríamos un asiento exclusivo si asistiera al partido. Nadie es más fan de Taylor Swift que yo”, dijo en entrevista a la emisora 105.3 The Fan.

El empresario de 83 años también habló sobre la relación de Travis Kelce con Swift y elogió el cómo su romance ha traído interés a la NFL. “Lo más importante es que todos somos seguidores de Taylor Swift”, opinó.

“Así que lo aprecio porque gracias a su conexión con Kansas City, el interés que ha mostrado y el que ha traído a la NFL ha ayudado a un mayor interés en este deporte. No me canso de Taylor Swift“, subrayó Jones.

Dallas Cowboys recibirá a Kansas City Chiefs en la semana 13 de la temporada de la NFL en el AT&T Stadium de Texas. El duelo será el 27 de noviembre, día en el que se celebrará Acción de Gracias.

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron pública su relación en septiembre de 2023 cuando la cantante asistió a un partido de los Chiefs en el Arrowhead Stadium.

Desde entonces, la intérprete ha asistido a varios encuentros de la NFL. Incluso estuvo presente en las dos finales de Super Bowl que jugaron los Chiefs. Una la ganaron ante San Francisco 49ers y en la última cayeron ante Philadelphia Eagles.

La pareja anunció su compromiso en agosto de tras más de dos años de relación. La propuesta fue especialmente significativa: Kelce diseñó personalmente el anillo junto a la joyera Kindred Lubeck, atendiendo a gustos que Swift le había mencionado tiempo atrás.



