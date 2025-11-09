Salario mínimo en Portland: así aumentará a $19 por hora, de forma gradual

El pasado 4 de noviembre, los votantes de Portland aprobaron una histórica propuesta para aumentar el salario mínimo de la ciudad a $19 por hora en los próximos tres años. La medida fue respaldada por el 63% de los votantes, quienes decidieron respaldar este ajuste salarial escalonado.

El plan de aumento gradual

El salario mínimo en Portland será elevado progresivamente según el siguiente cronograma:

2025: $15.50 por hora

$15.50 por hora 2026: $16.75 por hora

$16.75 por hora 2027: $17.75 por hora

$17.75 por hora 2028: $19 por hora

A partir de 2029, el salario mínimo se ajustará anualmente según el índice del costo de vida de la región. Esta medida marca un paso importante en el camino hacia una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores locales.

Un impacto local y estatal

Actualmente, el salario mínimo estatal en Maine es de $14.65 por hora, aunque el Departamento de Trabajo del estado anunció un pequeño aumento de 45 centavos a partir de enero de 2026. En contraste, el salario mínimo de Portland, al ser más alto, tiene un impacto directo en los trabajadores de la ciudad.

En 2020, los votantes de Portland aprobaron un referéndum que aumentó el salario mínimo a $15 por hora a partir de 2024. Sin embargo, para efectuar cambios en la tarifa, la ciudad necesita un nuevo referéndum, como ocurrió con esta reciente iniciativa.

¿Por qué es importante este aumento?

La ley estatal de Maine y un referéndum de 2016 exigen ajustes anuales en el salario mínimo, basados en el índice de precios al consumidor de la región noreste. Las ciudades de Portland y Rockland tienen la flexibilidad de establecer su propio salario mínimo, el cual se ajusta anualmente en función del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U).

Con la aprobación de este aumento escalonado, Portland se posiciona como una de las ciudades más progresistas en términos de salario mínimo en el estado, lo que beneficiará a miles de trabajadores en sectores clave como la hostelería, comercio minorista, y otros.

Reacciones locales

El aumento salarial es bien recibido por los trabajadores de Portland, quienes esperan que esta medida alivie los efectos de la inflación y mejore la calidad de vida en una ciudad con altos costos de vivienda. Sin embargo, algunos empresarios y propietarios de negocios han expresado preocupación por el impacto que tendrá en los costos operativos.

A pesar de las inquietudes, la medida ha sido defendida por los defensores de los derechos laborales, quienes destacan que el incremento en el salario mínimo es crucial para reducir la desigualdad económica y garantizar que los trabajadores reciban una compensación justa por su labor.

Un modelo de crecimiento sostenible

El aumento del salario mínimo en Portland es un ejemplo de cómo las políticas locales pueden impactar positivamente en la economía y bienestar de los trabajadores, al mismo tiempo que permiten un desarrollo económico sostenible. Aunque es un cambio gradual, se espera que este ajuste atraiga más inversiones y beneficie a los residentes, especialmente aquellos que dependen de los trabajos de salario mínimo.

Con el aumento progresivo del salario mínimo en Portland, la ciudad se asegura de que los trabajadores tengan un mayor poder adquisitivo mientras mantiene el equilibrio con las necesidades del mercado laboral local.

Este movimiento también marca un precedente para otras ciudades y estados que buscan implementar políticas más equitativas para sus trabajadores, destacando el compromiso de Portland con la justicia social y el bienestar económico de sus ciudadanos.

En 2028 se alcanzarán los $19 por hora

La nueva medida aprobada en Portland será un cambio significativo para los trabajadores de la ciudad. A partir de 2025, el salario mínimo se incrementará gradualmente hasta alcanzar los $19 por hora en 2028, con ajustes posteriores basados en el costo de vida. Este esfuerzo busca garantizar una mayor estabilidad económica para los residentes de Portland, en un contexto de creciente inflación y altos costos de vida en el estado de Maine.

