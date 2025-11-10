Asistir al Mundial 2026 en auto podría costar más que la entrada: parkings superarían los $170 dólares

El Mundial de Fútbol 2026 no solo amenaza con elevar la emoción en las gradas, sino también el gasto de los aficionados que decidan asistir con vehículo propio. Según el sitio oficial de la FIFA, el precio del estacionamiento en los estadios estadounidenses podría superar incluso el costo de algunas entradas.

Actualmente, los cinco recintos de Estados Unidos donde ya se pueden adquirir boletos para parqueo (Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia) muestran tarifas que oscilan entre $75 y $175 dólares. La cifra más elevada corresponde al partido de semifinales en Dallas, programado para el 14 de julio, y al encuentro por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami, el 18 de julio.

Por su parte, dejar el auto cerca del estadio en la fase de grupos tiene un costo mínimo de $75 dólares, aunque en Filadelfia esta cifra asciende a 115 dólares.

Estos precios superan incluso los $60 dólares que cuesta la entrada más económica de la categoría 4 para un partido de primera fase. El estacionamiento incrementa su valor conforme avanza la competencia: asistir a los octavos de final en Filadelfia o a los cuartos de final en Boston puede costar hasta $145 dólares, sin contar el precio de las entradas.

Aún faltan por conocerse los costos de parqueo en otras seis sedes estadounidenses, incluyendo la final en Nueva York, así como en los estadios de Canadá y México, coanfitriones del torneo.

Los boletos del Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, tienen precios que van desde 60 hasta 6.730 dólares.

Sigue leyendo:

–Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026: “No es un sueño ganarlo”

–Adidas presenta las nuevas camisetas de local para 22 selecciones rumbo al Mundial 2026

–FIFA sanciona y multa a Guatemala y El Salvador por racismo y discriminación