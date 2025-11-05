Adidas presenta las nuevas camisetas de local para 22 selecciones rumbo al Mundial 2026

Adidas lanzó su nueva colección de camisetas de local para 22 países, la mayoría clasificados o con posibilidades de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Cada uniforme comparte ciertos elementos de diseño característicos de la marca, como versiones sobredimensionadas del logotipo y las clásicas tres rayas, mientras que los detalles específicos reflejan la identidad de cada nación: colores, tradiciones futbolísticas, símbolos culturales o referencias geográficas.

Entre las selecciones más destacadas se encuentran Argentina, campeona del mundo; México, coanfitriona del torneo; y España, vigente campeona de Europa. Para Alemania, esta será la última camiseta de Adidas tras 70 años de colaboración antes de pasar a Nike en 2027.

A continuación, un repaso a las equipaciones de local Adidas 2026:

Equipaciones destacadas

Argentina (clasificada): Rayas celestes clásicas con degradados que homenajean los tres Mundiales ganados (1978, 1986 y 2022). Lionel Messi es una de las figuras que modela la camiseta.

Bélgica: Rojo sangre con detalles negro y amarillo, con un motivo de llamas inspirado en su apodo “Diablos Rojos”.

Chile (no clasificada): Diseño atrevido de chevrón con toques retro, elegante a pesar de no estar en el Mundial.

Colombia (clasificada): Amarillo, rojo y azul con un estampado de mariposa que homenajea a Gabriel García Márquez.

Costa Rica: Base roja con estampado de remolinos en tonos oscuros y detalles malva brillante, inspirado en su biodiversidad tropical.

Alemania: Diseño geométrico con franjas de la bandera formando un rombo, último uniforme Adidas antes del cambio a Nike.

Italia: Base azul oscuro con detalles dorados y estampado de hojas de laurel, inspirado en la camiseta de 2006.

Japón (clasificada): Azul marino con detalles rojos y blancos y un vibrante estampado de ondas en el centro.

México (coanfitrión): Inspiración en la camiseta azteca de la final de 1998, con elaborado patrón y escudo del águila.

Perú (F): Faja roja clásica rediseñada con motivos incas.

España: Rojo y amarillo con rayas verticales en el torso y mangas azul oscuro bloqueadas, retomando detalles de 2023.

Suecia: Amarillo con detalles azules y blancos, cinta a media manga en los puños.

Puntuación: 6/10

Ucrania: Amarillo y azul con patrones de bordado geométricos puntiagudos en el torso.

Puntuación: 6.5/10

Venezuela (F): Vinotinto intenso con franjas tricolores en hombros, detalles dorados y estampado triangular de tela.

Gales: Roja con gran dragón y franja horizontal combinada con escudo central de la FAW.

