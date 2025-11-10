Comisión de DD.HH. de NYC ordena a Fresh & Co. pagar $105,000 por acoso laboral grave

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York emitió una decisión y también una orden en el caso de la Comisión de Derechos Humanos ex rel. Brehshiek Marquez contra Fresh & Co., responsabilizando a Fresh & Co. por violar la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York (NYCHRL) al consentir acoso reiterado por razones de género, incluyendo el contacto físico no deseado, que se abordó pese a las numerosas quejas de una trabajadora.

La orden otorga $45,000 dólares en concepto de daños morales e impone una multa civil de $60,000 dólares.

“Nadie debería verse obligado a renunciar a su trabajo por acoso ni ser tratado como inferior a sus compañeros. El acoso no solo perjudica al individuo, sino también la equidad en el lugar de trabajo para todos“, declaró la Comisionada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, Annabel Palma.

“La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York está comprometida a garantizar que todos los neoyorquinos puedan trabajar con dignidad, libres de discriminación, y a apoyar a los empleados que hacen valer sus derechos. Seguiremos haciendo cumplir la ley y brindando orientación para que los lugares de trabajo sean seguros y equitativos para todos“.

Aparte de las indemnizaciones y sanciones, la Comisión ordenó a Fresh & Co. implementar medidas correctivas integrales, que incluye lo siguiente:

Capacitación completa sobre la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York

Al exigir que todos los gerentes y trabajadores completen la capacitación sobre la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad brindada por la misma Comisión, incluyendo la capacitación sobre acoso por motivos de género.

Implementar políticas contra la discriminación

Al establecer y distribuir una política escrita contra la discriminación y el acoso en todos los lugares de trabajo.

Seguimiento de denuncias de acoso

Cuando se establecen procesos para dar seguimiento a las denuncias por acoso, tanto orales como escritas, y responder ante ellas, e informar a la Comisión.

Publicar avisos legales

Exhibir el Aviso de Derechos y el aviso legal contra el acoso sexual de la Comisión en todos los lugares de trabajo de la ciudad de Nueva York.

En este sentido, la decisión refleja el compromiso continuo de la Comisión con la protección de los empleados en toda la Gran Manzana.

Se recomienda que cualquier persona que considere que sufrió o presenció discriminación puede ponerse en contacto con la Comisión llamando al 212-416-0197, llenando un formulario en la web o visitando una de sus oficinas.

