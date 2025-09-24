Estudiante de secundaria de Nueva York extorsionaba a compañeros con fotos explícitas en redes sociales: acusación

Un alumno de una secundaria del condado Rockland de Nueva York fue arrestado y acusado por delitos graves como parte de una investigación de sextorsión que podría involucrar a cientos de víctimas, anunciaron las autoridades.

La Policía de Stony Point informó que la investigación sobre las denuncias presentadas por las víctimas en Fieldstone Middle School comenzó en febrero de 2025, y hasta la fecha al menos seis menores varones han presentado denuncias. Pero se cree que podría haber docenas, si no cientos, de víctimas adicionales, destacó ABC News.

La investigación se inició después de que las víctimas alertaran al personal escolar de que estaban siendo coaccionadas para enviar contenido explícito a través de redes sociales, según la policía. Las víctimas, todas menores de 16 años, dijeron que creían estar hablando con una adolescente, indicó Daily News.

El sospechoso, cuyo nombre no se ha revelado, al parecer también es menor de 16 años, y ha sido detenido y acusado de tres delitos graves: utilización de un menor en un acto sexual, promoción de un acto sexual por parte de un menor y posesión de un acto sexual por parte de un menor.

A las víctimas “Les pidieron que enviaran fotos y videos de ellos mismos, y luego les pidieron que, si no enviaban más, las enviarían a sus grupos de amigos”, dijo el detective Andrew Kryger. En realidad, era otro alumno quien también exigió un pago en forma de tarjetas de regalo, generalmente por menos de $100 dólares.

La policía afirma que las víctimas no tenían idea de con quién se comunicaban y que les llevó un tiempo descubrir que la persona detrás de todo era miembro de su misma comunidad. “Muchos de estos casos terminan fuera del estado, principalmente fuera del país, por lo que fue un poco inusual y preocupante”, dijo Kryger.

El estudiante, que había estado fuera del país por un tiempo, no regresó a la escuela este otoño. Fue arrestado este mes. “Este caso pone de relieve tanto los graves peligros que enfrentan nuestros hijos en línea como la extraordinaria valentía de los estudiantes que denunciaron sus problemas”, declaró la policía en un comunicado.

Las autoridades también animaron a los padres a hablar con sus hijos sobre los riesgos que existen en línea. “Los agentes de policía enfatizan que la sextorsión no es sólo un problema local, sino un problema global alimentado por las redes sociales”, declaró la policía. “Muchos padres podrían desconocer la magnitud de estos peligros. Es fundamental crear entornos seguros y sin prejuicios donde los niños se sientan cómodos al denunciar sus inquietudes”.

La Escuela Secundaria Fieldstone forma parte del Distrito Escolar de North Rockland y cuenta con aproximadamente 1,300 estudiantes de 7mo y 8vo grado de las localidades Stony Point y Haverstraw. unas 46 millas al norte de NYC.

Desde este año escolar están prohibidos los teléfonos celulares en las aulas públicas en NYC. El ciberacoso o intimidación en línea ha aumentado drásticamente en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York desde que la pandemia obligó al cierre de las aulas y obligó a los jóvenes a usar sus dispositivos de Internet.

En un reciente sondeo en NYC, alrededor del 42% de los estudiantes afirmó que sus compañeros se acosan o intimidan regularmente en línea, en comparación con 35% en 2019. Sólo una cuarta parte de los alumnos reportó no sufrir ciberacoso en sus escuelas.

En 2023 Elijah Smith, entonces un joven adulto de 21 años, demandó al DOE de la Ciudad de Nueva York por el supuesto acoso y golpiza que sufrió cuando era un alumno de secundaria en Manhattan.

También ese año se anunció que el Distrito Escolar de Rockaway Township (Nueva Jersey) pagaría $9.1 millones de dólares para resolver la demanda civil presentada por los padres de Mallory Grossman, alumna de secundaria de 12 años que se suicidó en 2017 luego de que otros estudiantes la acosaran cibernéticamente de manera reiterada. En ese momento fue el acuerdo de intimidación más grande en la historia del país, destacó el abogado de la familia.

Previamente cuatro estudiantes fueron acusadas y un superintendente de distrito escolar renunció luego de que Adriana Kuch, alumna de 14 años, se quitase la vida tras al parecer ser atacada en el pasillo de su escuela en Nueva Jersey.

En 2021 la niña Stephany Daniela Ruidiaz (13) se suicidó en su habitación en Nueva York. Según sus padres, la tragedia fue consecuencia del acoso que sufría en su escuela en Queens. En 2019 Heriberto Ríos y Nelly Vizcarrondo demandaron al DOE de NYC por el suicidio de su hija Mya Vizcarrondo de 16 años, víctima de abusos en su nueva escuela durante meses, según la querella consignada en el Tribunal Supremo de El Bronx.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda