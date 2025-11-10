Donald Trump abucheado en partido de la NFL entre Washington Commanders y Detroit Lions

Una sonora rechifla fue lo que se llevó Donald Trump el pasado domingo en el Northwest Stadium durante el encuentro entre Washington Commanders y Detroit Lions.

Los abucheos fueron constantes y se dieron en varios intervalos. Primero, cuando Trump fue mostrado en la pantalla gigante al final de la primera mitad, de pie en un palco junto al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Posteriormente, hubo otra pitada cuando el presidente fue presentado por el locutor del estadio en el medio tiempo. El momento más álgido llegó cuando Trump leía un juramento para que los miembros del ejército lo recitaran como parte de una ceremonia en el campo durante el descanso del partido.

Sin embargo, no todo fue animadversión hacia el republicano. Trump, que llegó tarde como en la final del US Open de Tenis hace unos meses, se perdió el homenaje que le hicieron los jugadores de Detroit Lions.

En el primer cuarto, antes de que llegara, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando hacia las gradas y moviendo los brazos simulando el baile de Y.C.M.A. que hace Trump.

Durante el tercer cuarto, Trump se unió a los locutores de FOX, Kenny Albert y Jonathan Vilma, para unos ocho minutos de charla. Al presidente le preguntaron sobre su época de jugador de fútbol americano en la Academia Militar de Nueva York.

“Jugaba como tight end, pero no era exactamente fútbol como este. Era un poco más fácil. No era tan duro”, dijo Trump.

🚨 JUST IN: "You're the 1ST sitting president to attend a regular season game [since] 1978! I know you love sports…what is it about sports you enjoy the most?"



PRESIDENT TRUMP: "You gotta get through problems to hit the triumphs. You can never quit, you can never give up."… pic.twitter.com/ptY2uoPHcm — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 9, 2025

Por primera vez en casi medio siglo, un presidente en funciones acude a un partido de la temporada regular de la NFL. El último fue Jimmy Carter en 1978

De hecho, en toda la historia, solo tres presidentes han acudido a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo. Richard Nixon en 1969; Jimmy Carter en 1978 y ahora Trump.

El mandatario republicano también ostenta ser el primer presidente en asistir a un Super Bowl cuando acudió en febrero a ver a Philadelphia Eagles vencer 40-22 a Kansas City Chiefs.



