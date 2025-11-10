Mega Millions alcanza los $900 millones y podría romper otro récord histórico en EE.UU.

El sorteo de Mega Millions continúa captando la atención de millones de jugadores en Estados Unidos, al alcanzar un premio estimado de $900 millones de dólares para el próximo martes 11 de noviembre, uno de los más altos en la historia del juego.

Según informó la organización en un comunicado emitido el sábado, el premio en efectivo equivalente sería de $415.3 millones, antes de impuestos. Esta cifra convierte al próximo sorteo en el octavo mayor jackpot de Mega Millions desde su creación en 2002 y el tercero en superar los $900 millones desde el récord histórico de $1,602 millones, ganado en Florida el 8 de agosto de 2023.

La expectativa aumenta a medida que el premio se aproxima a la marca de los $1,000 millones. “El bote solo ha alcanzado este nivel 3 veces desde que se estableció el récord actual”, recordó Mega Millions, mientras las ventas de boletos se disparan en todo el país.

38 sorteos sin un ganador del gran premio

El último sorteo, realizado el viernes, no arrojó ningún ganador del premio mayor. Sin embargo, 688,058 boletos obtuvieron recompensas menores, que sumaron más de $13.8 millones en premios secundarios, según datos oficiales.

El sorteo del martes representará el 38º consecutivo sin ganador del jackpot, una racha que se extiende desde el 27 de junio, cuando un jugador en Virginia se llevó $348 millones. Antes de ese, otros grandes premios se registraron en Ohio (abril), Illinois (marzo) y Arizona (enero).

El boleto más afortunado de los últimos meses fue vendido en Florida en agosto de 2023, cuando un solo ganador reclamó el premio récord de $1,692 millones, el más grande en la historia de Mega Millions.

Un fenómeno nacional

Los boletos de Mega Millions se venden en 45 estados, además de Washington, D.C., y las Islas Vírgenes. Cada boleto cuesta $5, y el límite para comprarlos suele ser de una a 2 horas antes de cada sorteo, que se celebra a las 23 horas (ET), los martes y viernes en Atlanta, Georgia.

Las probabilidades, sin embargo, son muy reducidas. Según la organización, las posibilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que la probabilidad de acertar los seis números y llevarse el bote es de apenas 1 en 290,472,336.

Pese a ello, la fiebre del juego no cede. Los grandes premios multimillonarios generan un efecto multiplicador en las ventas y en la conversación pública, con filas en tiendas de conveniencia y gasolineras de todo el país.

¿Por qué importa?

El negocio de las loterías mueve miles de millones de dólares cada año en EE.UU. De acuerdo con datos del sector, alrededor de la mitad de los estadounidenses participa en alguna lotería estatal con regularidad.

El récord absoluto en juegos de azar fue establecido por Powerball, cuando un jugador en California ganó $2,040 millones en noviembre de 2022. En comparación, el actual premio de Mega Millions se sitúa entre los más altos jamás ofrecidos, lo que aumenta la expectativa de que vuelva a romper la barrera del billón de dólares si nadie acierta los números del martes.

Qué deben saber los posibles ganadores

El eventual ganador del premio de $900 millones tendrá que elegir entre 2 modalidades de cobro. La primera es la opción de anualidad, que distribuye el monto completo en 30 pagos graduales a lo largo de 3 décadas. La segunda es el pago en efectivo inmediato, que asciende a $415.3 millones, pero está sujeto a impuestos federales y estatales.

Por ley, el gobierno federal retiene automáticamente el 24% del monto al momento del pago, aunque el ganador podría adeudar impuestos adicionales dependiendo de su estado de residencia y del total de ingresos anuales.

La decisión entre recibir pagos a largo plazo o una suma inmediata ha sido objeto de debate entre expertos financieros, quienes recomiendan considerar la estabilidad económica, la edad y los planes de inversión antes de elegir.

El más reciente ganador del jackpot, un jugador anónimo de Burgess, Virginia, optó por el pago en efectivo de $155.6 millones tras su victoria de junio. En una declaración a funcionarios de la lotería, comentó que planeaba comprar “un cortacésped de radio cero”, reflejando el contraste entre la magnitud del premio y la sencillez de algunos deseos personales.

Ese tipo de anécdotas alimentan la narrativa popular de que “cualquiera puede ganar”, aunque las probabilidades sean astronómicas.

Próximo sorteo: martes 11 de noviembre

El sorteo del martes se llevará a cabo, como es habitual, a las 23 horas (ET) en Atlanta, con ventas de boletos abiertas hasta una o 2 horas antes, según las regulaciones de cada estado.

Si ningún boleto resulta ganador, el premio podría superar los $1,000 millones, consolidándose como uno de los más grandes en la historia del juego. Y, como suele ocurrir cuando las cifras se acercan a 9 dígitos, millones de estadounidenses volverán a probar suerte, soñando con cambiar su vida en una sola noche.

Sigue leyendo:

* ¿Quieres asegurarte de ganar el premio mayor de Mega Millions? Aquí la cantidad de boletos que tendrías que comprar

* Mega Millions: el premio sube a $800 millones, uno de los más grandes en la historia

* Mega Millions: los números más repetidos en 2025, mientras el pozo alcanza los $754 millones