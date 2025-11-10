MLB: Nick Kurtz y Drake Baldwin ganaron en sus ligas el premio Novato del Año 2025

El poderoso inicialista de los Athletics, Nick Kurtz, y el receptor de los Atlanta Braves, Drake Baldwin, fueron anunciados como los ganadores del premio Novato del Año 2025 en MLB.

2025 rompió cualquier expectativa que se haya pronosticado a inicios del calendario regular. Decenas de peloteros con status de novatos dejaron sus huellas en el mejor béisbol del mundo y fueron premiados por sus debidos aportes en sus organizaciones.

El canal MLB Network, los encargados de la gala, revelaron ante el mundo el galardón que lleva por nombre “Jackie Robinson”, en honor al mítico número 42 que jugó con Brooklyn Dodgers.

Nick Kurtz ganó el premio de manera unánime

Nick Kurtz superó en la votación a su compañero Jacob Wilson y al jardinero Roman Anthony, de los Boston Red Sox.

Kurtz lideró a todos los debutantes de las Grandes Ligas (MLB) en jonrones (36), carreras impulsadas (86), carreras anotadas (90), bases por bolas (63), extrabases (64) y OPS (1.002) a pesar de que debutó tarde en abril y solamente apareció en 117 juegos de los Athletics.

El toletero de 22 años es el único novato que ha bateado cuatro jonrones en un juego, empatando el récord del béisbol, lo que consiguió el 25 de julio contra los Houston Astros en el Daikin Park.

Kurtz es el noveno miembro de los Athletics que gana el Novato del Año y el primero desde Andrew Bailey en 2009. Mark McGwire, en 1987, había sido el único inicialista de la franquicia con el trofeo.

Los Athletics empataron con los Atlanta Braves (9) en el tercer puesto de más pupilos ganadores del Novato del Año, detrás de los Los Angeles Dodgers (18) y New York Yankees (10).

Nick Kurtz is your 2025 American League Jackie Robinson Rookie of the Year! pic.twitter.com/vzz0uIaidS — MLB (@MLB) November 11, 2025

Drake Baldwin se alzó en la Nacional

Drake Baldwin primer receptor Novato del Año desde Buster Posey en 2010, superó en la papeleta al lanzador Cade Horton, de los Chcago Cubs, y al infielder Caleb Durbin, de los Milwaukee Brewers.

Baldwin, quien se ganó un puesto en el roster de los Braves durante los entrenamientos, debutó en MLB el Día Inaugural de la temporada y cerró el torneo bateando .274 con OPS de .810 y liderando a los novatos de la Liga Nacional en carreras impulsadas (80). Además, fue segundo en jonrones (19) y bases totales (190), y tercero en extrabases (39).

Baldwin es el primer receptor que debuta en MLB con los Braves en el Opening Day desde que la franquicia juega en Atlanta. Es el décimo miembro de la franquicia que gana el Novato del Año y el primero desde el jardinero Michael Harris II en 2022, empatando con los New York Yankees en el segundo lugar de todos los tiempos. Solamente los Los Ángeles Dodgers (18) tienen más ganadores del Novato del Año.

Drake Baldwin is your 2025 National League Jackie Robinson Rookie of the Year! pic.twitter.com/qojtcbSJYO — MLB (@MLB) November 11, 2025

Seguir leyendo:

Fiscalía de Nueva York acusa a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz por amaño de apuestas

Alex Vesia, lanzador de los Dodgers, anuncia el fallecimiento de su hija recién nacida

Los 10 agentes libres más codiciados para la MLB 2026