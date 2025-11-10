Rudy Giuliani reacciona al indulto que recibió de Trump: “Puso fin a una larga pesadilla”

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, aseguró este lunes que el indulto otorgado por el presidente Donald Trump marcó el fin de “una larga pesadilla para personas inocentes”, según declaró en una entrevista con The Post, medio al que atribuyó haber sido también víctima de censura por su cobertura sobre la computadora portátil de Hunter Biden.

Giuliani, uno de los 77 indultados por el Departamento de Justicia en el caso del presunto complot para revertir las elecciones de 2020, dijo al medio neoyorquino que no esperaba el perdón presidencial.

“Me sorprendió. Nadie puede decir que el presidente Trump no sabe guardar un secreto”, comentó.

El exabogado personal del mandatario aseguró que el indulto “restablece la imparcialidad del sistema judicial” y que los juicios en su contra fueron “una de las peores distorsiones del sistema de justicia estadounidense en la historia moderna”.

La censura contra The Post por el caso de Hunter Biden

De acuerdo con The Post, el fiscal de indultos de Estados Unidos, Edward Martin Jr., sostuvo que el periódico fue víctima de una censura “orquestada directamente por funcionarios del FBI” durante el gobierno de Joe Biden.

Eso llevó a que Twitter y Facebook bloquearan temporalmente las publicaciones del medio sobre la computadora portátil de Hunter Biden en 2020.

“Esta decisión demuestra que existían dos sistemas de justicia”, dijo Giuliani.

Afirmó que tanto él como el periódico “fueron reivindicados”.

El exalcalde reiteró que fue él quien entregó la computadora al medio neoyorquino, y negó cualquier conexión con espías rusos.

“El portátil provenía de un tipo de Delaware, no de Rusia”, explicó.

The Post señaló que aquel portátil contenía correos electrónicos y documentos que presuntamente vinculaban a Hunter Biden y a su padre, el entonces vicepresidente, con ejecutivos de una empresa energética ucraniana.

Giuliani describió los años posteriores a las elecciones de 2020 como “devastadores”.

Dijo que perdió su bufete, su empresa de seguridad y la licencia para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington D.C. “Mis cuentas bancarias estaban congeladas. Estaba en bancarrota”, confesó.

El nuevo fallo de indulto, reseñó The Post, establece que los fiscales estatales se extralimitaron en su actuación, lo que abre la puerta para que Giuliani y otros acusados presenten demandas contra las autoridades de Georgia y Arizona por violaciones a sus derechos constitucionales.

“Estos procesos representaron una de las peores violaciones a la Primera Enmienda en la historia de Estados Unidos”, aseguró Giuliani.

Actualmente residenciado en Palm Beach, Florida, el exalcalde planeó celebrar su exoneración asistiendo a un evento por el Día de los Veteranos. También dijo a The Post que, tras haber superado problemas de salud y financieros, “ya no está en bancarrota” y vive de su pódcast y conferencias pagadas.

“El presidente puso fin a una injusticia”, enfatizó.

