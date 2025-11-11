3 lugares donde jamás debes pagar con una tarjeta de débito

Aunque las tarjetas de débito ofrecen comodidad y acceso directo a tu dinero, en ciertos lugares usarlas puede ser un riesgo para tus finanzas. Expertos en seguridad financiera recomiendan evitar este método de pago en sitios donde los fraudes, cargos retenidos o robos de datos son más frecuentes.

1. Gasolineras

Los cajeros automáticos y las bombas de gasolina son uno de los puntos favoritos de los delincuentes para instalar dispositivos llamados skimmers, que copian la información de las tarjetas.

Cuando se usa una tarjeta de débito, el dinero se extrae directamente de la cuenta bancaria, por lo que una sola clonación puede vaciarla en minutos.

Incluso si la estación es legítima, muchas bombas aplican una retención temporal de entre $50 y $100 dólares mientras se procesa la compra. Esto puede dejar congelado tu dinero durante horas o días, afectando tus gastos cotidianos.

En cambio, usar una tarjeta de crédito no solo ofrece una capa adicional de protección contra fraudes, sino que evita que el saldo de tu cuenta quede bloqueado.

Además, algunas tarjetas ofrecen recompensas o puntos por compras de gasolina, lo que convierte el gasto en un beneficio.

2. Hoteles y rentadoras de autos

Cuando reservas una habitación o rentas un vehículo, las empresas suelen retener una cantidad considerable de dinero como garantía por daños o cargos adicionales.

Si usas una tarjeta de débito, esa cantidad sale directamente de tu cuenta y puede tardar hasta una semana en liberarse.

Con una tarjeta de crédito, el proceso es distinto: el monto retenido solo reduce tu límite de crédito, no tu dinero disponible.

Además, si surge un cobro inesperado o erróneo al momento del check-out, el banco puede intervenir para disputar el cargo con mayor rapidez.

3. Compras en línea

Las tiendas virtuales y plataformas de e-commerce son un terreno fértil para el robo de datos. Si un hacker obtiene los números de tu tarjeta de débito, accede directamente a tus fondos.

Aunque el banco puede devolver el dinero tras una investigación, ese proceso puede tardar varios días o incluso semanas.

Por ello, los especialistas aconsejan usar tarjetas de crédito o servicios de pago seguros como PayPal o Apple Pay, que actúan como intermediarios y evitan exponer la información de tu cuenta bancaria.

Con una tarjeta de crédito, los cargos fraudulentos no afectan tu dinero real y las disputas suelen resolverse en menos tiempo.

Usar una tarjeta de débito en los lugares equivocados puede costarte más de lo que imaginas.

Por eso, recuerda, la clave está en proteger tus finanzas sin renunciar a la comodidad, eligiendo siempre la opción que te brinde mayor seguridad y respaldo.

