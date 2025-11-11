5 alimentos que dejan al aguacate atrás en grasas saludables

Las grasas saludables son tan importantes como las proteínas y los carbohidratos en un plan de alimentación balanceado. Una de las fuentes naturales más populares para proveer al organismo de estas grasas es el aguacate. Sin embargo, existen otras fuentes igualmente valiosas como las semillas de girasol, frutos secos, mantequilla de cacahuete, aceite de oliva y el salmón.

El aguacate: un estándar confiable

El aguacate es una fruta rica en nutrientes y versátil. Crédito: Shutterstock

El aguacate es un alimento delicioso y nutritivo, con una reputación consolidada como fuente segura de grasas saludables. Un promedio de medio aguacate aporta unos 9,5 gramos de estas grasas.

Pero el aguacate no es la única estrella. Existen alimentos que, en una porción mucho más pequeña (como una cucharada o un cuarto de taza), logran superar o igualar esta cantidad, ofreciendo un mejor valor nutricional en términos de concentración, según Very Well Health.

Grasas esenciales: omega-3 y omega-6

Alimentos como las semillas de girasol y el salmón son ricos en grasas poliinsaturadas (Omega-3 y Omega-6), que son esenciales y el cuerpo humano no puede producir por sí mismo.

En conclusión, el aguacate es un campeón de sabor y textura, pero si buscas la máxima cantidad de grasas saludables por el mínimo volumen (o si necesitas más Omega-3 y Omega-6), es crucial diversificar tu despensa.

La importancia de la diversidad de grasas insaturadas Debemos buscar la diversidad de grasas insaturadas.

Las semillas y frutos secos aportan fibra y una alta concentración de grasa en pequeñas porciones.Los aceites (oliva) son esenciales para cocinar, saltear y aderezar, siendo la base de muchas cocinas saludables.

Las semillas de girasol son versátiles se pueden comer tostadas o crudas, agregar un toque crujiente a mezclas de frutos secos , ensaladas y productos horneados hasta como un refrigerio sabroso. Crédito: Shutterstock

El salmón, aunque iguale al aguacate en gramos, es una de las mejores fuentes de Omega-3 de cadena larga (EPA y DHA), fundamental para la salud cardiovascular y cognitiva. Lista de campeones de grasas saludables

El salmón es un pescado azul, ricos en ácidos grasos Omega 3. Crédito: Shutterstock

¿Por qué son importantes? Estas grasas son esenciales para la absorción de vitaminas, la salud cerebral y el control de la inflamación. Es importante tener en cuenta que no todas las grasas son iguales.

Frutos secos mixtos: tienen un aporte de 14,4 de grasas saludables por 1/4 de taza.Además, de una potencia de energía y nutrientes. Los frutos secos son ideales para un snack o un topping crujiente.

Semillas de girasol: 13,5 de grasas saludables por 1/4 de taza. Tienen un alto contenido de Vitamina E, un potente antioxidante.

Mantequilla de maní: 12,3 de grasas saludables por 2 cucharadas.Tip saludable: Busca las opciones que solo contengan cacahuetes y sal (o solo cacahuetes) para evitar azúcares y aceites añadidos.

Aceite de Oliva (Virgen Extra): 11,3 de grasas saludables por 1 cucharada. El componente estrella el ácido oleico y polifenoles. Este alimento es un básico en la dieta mediterránea.

Salmón: 9,1 de grasas por 1 filete (similar al aguacate, pero su valor reside en los Omega-3).El tesoro: Fuente principal de ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA), cruciales para la salud cardiovascular y cerebral.

Sigue leyendo: