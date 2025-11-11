Abuela de 83 años obtiene más de 1,100 votos sin saber que estaba en la boleta electoral en Long Island

Una confusión electoral ocurrió en la contienda por la supervisión municipal en Huntington, Long Island. María Delgado, una residente de 83 años, obtuvo más de 1,100 votos sin tener conocimiento de que su nombre figuraba en la boleta del Partido de las Familias Trabajadoras, reporta The Post.

Los funcionarios electorales locales buscan ahora aclarar cómo se produjo esta situación, que pudo haber influido en los resultados finales de la contienda.

El candidato ganador Ed Smyth superó al aspirante demócrata Cooper Macco por apenas 600 votos, mientras que los sufragios de Delgado representaron alrededor del 3% del total, un porcentaje suficiente para haber alterado la elección según datos no oficiales de la Junta Electoral del Condado de Suffolk.

La hija de la mujer calificó el hecho de “increíble” y cuestionó cómo alguien pudo registrar a su madre, republicana de larga trayectoria, como candidata de un partido situado a la izquierda de los demócratas tradicionales.

Por su parte, los demócratas denunciaron que la situación constituye una injusticia y acusaron a agentes republicanos y conservadores de manipular la línea del Partido de las Familias Trabajadoras local, en una estrategia conocida como “raiding partidista”, destinada a confundir a los votantes y restar apoyo a sus candidatos.

“Maria Delgado es una candidata farsante, y probablemente ni siquiera se dio cuenta de que era candidata”, declaró Rich Schaffer, presidente del Partido Demócrata de Suffolk, a The Post. “Esto ha sucedido en varios ciclos electorales en Huntington y demuestra la necesidad de una reforma electoral”, añadió.

Shoshana Hershkowitz, copresidenta del Partido de las Familias Trabajadoras del condado, aseguró a Huntington Now que desconocen a Delgado y que nunca se evaluó su candidatura para recibir el respaldo del partido.

De hecho, el partido ya había respaldado a Cooper Macco, pero una petición que reunió las 30 firmas necesarias permitió que Delgado participara en las primarias y, sorpresivamente, ganara la contienda.

“Un grupo de individuos corruptos se autoproclamó candidato, forzó unas primarias y, lamentablemente, las ganó”, señaló Hershkowitz.

El presidente del Partido Republicano del condado de Suffolk, Jesse Garcia, refutó las acusaciones y calificó de “mentira flagrante” la idea de que Delgado fue inscrita por republicanos con fines de infiltración

Registros públicos indican que Delgado era demócrata registrada y se unió posteriormente al Partido de las Familias Trabajadoras.

Aproximadamente 650 residentes de Huntington están registrados en el Partido de las Familias Trabajadoras, y en todo el condado de Suffolk el registro de votantes de este partido creció un 4% desde el año pasado.

