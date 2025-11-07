Congresista republicano propone cortar fondos federales a Nueva York durante la alcaldía de Zohran Mamdani

El representante republicano Buddy Carter, de Georgia, presentó un proyecto de ley que busca suspender los fondos federales destinados a la ciudad de Nueva York mientras Zohran Mamdani ocupe la alcaldía. Así lo informó Fox News Digital.

La iniciativa se llama formalmente Ley para Alejarse de los Intereses Antinacionales del Dinero Estadounidense —o “Ley Mamdani.

En el texto, se plantea que “todos los fondos federales no comprometidos disponibles” para Nueva York queden rescindidos durante el mandato de Mamdani, según el texto del proyecto publicado por el medio.

La medida, indicó Fox News, refleja la preocupación del Partido Republicano por la victoria del socialista de 34 años en las elecciones municipales, en las que derrotó al exgobernador Andrew Cuomo, que se postuló como independiente, y al republicano Curtis Sliwa.

Un operador de campaña republicano indicó a Fox News Digital que la iniciativa podría utilizarse para vincular a los demócratas vulnerables de todo el país con las políticas de izquierda de Mamdani.

Carter, quien busca un escaño en el Senado estadounidense por Georgia, afirmó que el dinero de los contribuyentes de su estado “no debería malgastarse en programas que llevarán a la bancarrota a la capital financiera del mundo”.

“Si los neoyorquinos quieren comunismo, deberíamos respetar su deseo y no sostenerlo artificialmente con nuestro exitoso sistema capitalista”, añadió Carter.

Congresista republicano Buddy Carter. Foto: Evan Vucci / AP

Además, invitó a cualquier neoyorquino con “sentido común” a mudarse a Georgia.

Nicole Malliotakis critica que se intente “castigar” a Nueva York

La congresista republicana Nicole Malliotakis, quien representa a Staten Island y es la única integrante de su partido que ocupa un escaño en el Congreso por un distrito de la ciudad de Nueva York, criticó que se busque retirar fondos federales a la ciudad tras el triunfo de Zohran Mamdani.

En declaraciones a The New York Post, aseguró que “se opondrá a cualquier intento” de sus compañeros de partido de “castigar” a la ciudad.

“Voy a luchar contra las políticas socialistas radicales de Mamdani, pero también me opondré a cualquier intento de mi propio partido de penalizar a Nueva York. Amo esta ciudad y siempre lucharé por ella”, afirmó la congresista.

Congresista republicana Nicole Malliotakis. Foto: Ted Shaffrey / AP

Subrayó que el alcalde electo “no recibió un mandato el martes”, ya que casi la mitad de los votantes se opuso a su elección. “Nunca dejaré de defender a los neoyorquinos trabajadores que creen en el sueño americano y en los servicios uniformados que los protegen”, añadió.

En una entrevista con Fox News, Malliotakis calificó de “ridículos” los intentos del congresista Buddy Carter. “Es una bofetada para los contribuyentes trabajadores de esta ciudad, la mitad de los cuales ni siquiera apoyaron a Zohran Mamdani para alcalde”, dijo.

“Quienquiera que apoye ese proyecto de ley, incluido Buddy, no debería venir a Nueva York a recaudar fondos para su campaña. Si van a patrocinar una ley hostil hacia nuestra ciudad, entonces no deberían venir a pedir dinero a nuestros residentes”, afirmó.

