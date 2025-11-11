Alerta en Florida por caída de iguanas a causa de la ola de frío

Una inusual ola de aire polar afecta a 2 tercios del este de Estados Unidos, desde la región de los Grandes Lagos hasta Texas y Florida. El fenómeno no solo trajo nieve y temperaturas históricamente bajas, sino también una advertencia muy particular en el sur del país: el riesgo de que iguanas caigan desde los árboles debido al intenso frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas por temperaturas bajo cero y tormentas invernales que se extendieron hacia el sur más de lo habitual para esta época del año. En Florida, los expertos pidieron a los residentes que mantuvieran la guardia alta ante un evento tan curioso como peligroso: la caída de iguanas paralizadas por el frío.

Iguanas que caen de los árboles

Las iguanas verdes, una especie no nativa de Florida, son animales de sangre fría que dependen del calor ambiental para regular su temperatura corporal. Cuando los termómetros bajan de los 50°F (10°C), comienzan a moverse con lentitud. Pero si la temperatura desciende por debajo de los 40°F (4,4°C), su cuerpo entra en un estado de parálisis temporal que las hace perder el control muscular y caer desde las ramas donde descansan.

El fenómeno no es nuevo, pero sí inusual para noviembre. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) explicó que este martes 11 de noviembre, podrían registrarse temperaturas mínimas por debajo de los 50°F (10°C) en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach. El viento, con ráfagas de hasta 25 mph, incrementará la sensación térmica y podría mantener los valores en torno a los 40°F (4.4°C).

“Cuando las temperaturas en Florida se acercan a la congelación, las iguanas verdes no nativas pueden aturdirse y caer de los árboles, entrando en un estado de inactividad física donde su control muscular se apaga temporalmente”, indicó la FWC en su más reciente comunicado.

When temps drop to near-freezing or below, nonnative green iguanas temporarily go into a state of torpor, losing all muscle control, & sometimes even falling out of trees (!). pic.twitter.com/oLs66G4wNG — MyFWC (@MyFWC) November 10, 2025

Una ola polar que rompe récords

El aire ártico que golpea EE.UU. proviene del norte de Canadá y se ha extendido más al sur y al este de lo habitual. Según el meteorólogo Chad Merrill, de AccuWeather, este patrón “introduce algo del aire más frío visto a principios de noviembre”, provocando una intensa nevada en la región de los Grandes Lagos y temperaturas gélidas hasta el Golfo de México.

El NWS advirtió que las temperaturas “igualarán o romperán muchos récords en todo el sureste hasta esta noche”. Gainesville, en el norte de Florida, se encuentra entre las localidades donde se prevén mínimas históricas.

Mientras tanto, estados del medio oeste como Illinois, Míchigan, Indiana y Wisconsin enfrentan alertas de tormenta invernal, con ráfagas de viento de hasta 48 km/h y acumulaciones de nieve que podrían alcanzar las 17.7 pulgadas (45 cm). En esas zonas, incluso se ha reportado el fenómeno conocido como “truenieve”, en el que los relámpagos acompañan la nevada intensa.

Riesgos inusuales en el sur

En contraste con las nevadas del norte, el sur de Florida vive una escena casi surrealista: reptiles cayendo desde los árboles. Aunque el espectáculo puede parecer cómico, las autoridades insisten en que se tomen precauciones. Las iguanas aturdidas pueden pesar varios kilos y causar lesiones si golpean a una persona al caer.

En enero de 2023, una iguana hirió a un hombre durante una clase de yoga al aire libre en Miami, tras caer desde un árbol. El incidente fue ampliamente difundido por la prensa británica y estadounidense, reforzando la importancia de no subestimar este fenómeno.

Los expertos subrayan que las iguanas no mueren cuando quedan paralizadas y que no deben ser molestadas. “Su inmovilización es temporal y, a menudo, reversible. Cuando el sol vuelve a calentar el entorno, los animales se reactivan y regresan lentamente a su rutina”, explica el portal especializado Iguana Control, que ofrece servicios para reducir su presencia en propiedades del sur del estado.

¿Se están adaptando las iguanas?

Un estudio publicado en la revista Biology Letters sugiere que las iguanas verdes podrían estar desarrollando cierta tolerancia al frío. El investigador James Stroud, de la Universidad de Washington en St. Louis, analizó siete especies comunes del sur de Florida y descubrió que en 2020 soportaban temperaturas unos 2°F más bajas que en 2016.

“El número mágico parece ser de unos 44°F (4,4°C). Con esa temperatura, la mayoría de las iguanas e incluso otras lagartijas del sur de Florida se paralizan. Pero los registros muestran una ligera mejora en su resistencia”, señaló Stroud.

Los científicos consideran que este cambio podría deberse tanto al proceso de adaptación biológica como al aumento general de las temperaturas globales por efecto del cambio climático.

Si esta tendencia continúa, los inviernos fríos seguirán reduciendo su impacto sobre las iguanas, aunque la presencia de estas especies invasoras sigue siendo un problema ambiental significativo para la flora y fauna locales.

La caída de iguanas es uno de los muchos efectos secundarios de la ola de frío que mantiene en alerta a Estados Unidos. Aunque el episodio se prevé breve, los meteorólogos advierten que romperá múltiples récords de bajas temperaturas para un mes de noviembre.

En tanto, los habitantes de Florida observan con asombro cómo el invierno llega antes de tiempo… y cómo los árboles del trópico parecen “llover iguanas”.

