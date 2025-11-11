Aire ártico congela gran parte de EE.UU.: ¿hacia dónde se dirige la ola de frío?

Una ola de frío ártico golpea desde este lunes a vastas regiones de Estados Unidos, dejando temperaturas inusualmente bajas, acumulaciones de nieve y múltiples alertas meteorológicas en vigor.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el fenómeno afecta al noreste, el medio oeste y parte del sur del país, y continuará al menos hasta el miércoles 12 de noviembre.

Según las previsiones oficiales, la masa de aire polar mantiene bajo cero las temperaturas en más de 2 tercios del territorio estadounidense, un escenario que ha provocado interrupciones en el tránsito, cierres escolares y riesgos para la salud en varios estados. Ciudades como Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D. C. y Jacksonville se encuentran bajo advertencias por frío extremo, acumulaciones de nieve y fuertes ráfagas de viento que complican la movilidad.

Alertas por nevadas y frío extremo

Los boletines del NWS distribuyen advertencias en Illinois, Michigan, Ohio, Pensilvania, Dakota del Norte, Nueva York, Indiana, Georgia, Tennessee, Virginia y West Virginia. En la región de los Grandes Lagos, las autoridades meteorológicas reportan acumulaciones superiores a las 10 pulgadas (25 cm) debido al fenómeno conocido como nieve por el “efecto lago”, que genera bandas de precipitación intensa en zonas muy localizadas.

En el norte de Indiana y el oeste de Michigan, algunos sectores han registrado hasta 15 pulgadas (38 cm) de nieve, mientras que en los alrededores de Chicago el tránsito se ha visto afectado por las acumulaciones y las ráfagas de viento sobre la autopista Interestatal 57. En Nueva York, los condados de Chautauqua, Jefferson y Lewis permanecen bajo advertencia por acumulaciones de entre 4 y 5.5 pulgadas (10 y 15 cm) y la formación de hielo en las calzadas.

Las máximas diurnas en el noreste y el medio oeste apenas alcanzan los 30°F (-1°C), con mínimas aún más bajas en Dakota del Norte, Michigan, Minnesota y Wisconsin. El NWS advierte sobre ventiscas, visibilidad reducida y riesgo elevado de accidentes en zonas rurales y urbanas.

La ola de frío se está moviendo hacia el sureste de EE.UU. (Foto: Nam Y. Huh/AP)

El fenómeno de la nieve por el “efecto lago”

De acuerdo con la NOAA, la nieve por “efecto lago” se produce cuando el aire ártico extremadamente frío cruza sobre las aguas más cálidas de los Grandes Lagos, absorbiendo humedad que luego se deposita en forma de nieve intensa. Este contraste térmico genera importantes variaciones locales: comunidades separadas por pocos kilómetros pueden registrar diferencias de más de 30 centímetros de acumulación.

Los mapas del Centro Nacional de Análisis de Nieve e Hielo (NOHRSC, por sus siglas en inglés) muestran que las áreas más vulnerables entre el 11 y 12 de noviembre son el oeste de Michigan, el norte de Indiana, el sur de Wisconsin y el oeste del estado de Nueva York. En estos puntos, las precipitaciones han sido intermitentes pero persistentes, con escenarios de acumulación muy superiores a los observados en regiones más alejadas de los lagos.

Duración y evolución de la ola polar

Las proyecciones del NWS y del NOHRSC indican que las bajas temperaturas y el riesgo de nuevas nevadas continuarán al menos hasta el miércoles 12 de noviembre. Un boletín emitido el 10 de noviembre advirtió: “Una fuerte masa de aire ártico se extiende sobre los dos tercios orientales de Estados Unidos hasta el martes, provocando temperaturas muy por debajo de lo normal y nevadas en varias regiones”.

Para el sureste del país, incluyendo Georgia, Alabama, Mississippi y el norte de Florida, los meteorólogos prevén heladas inusuales y récords de frío. En Jacksonville, las mínimas podrían llegar a 30°F (-1°C), mientras que en Texas, Oklahoma y Arkansas se registran temperaturas cercanas a 20°F (-7°C).

El pronóstico anticipa una recuperación gradual de las temperaturas a partir del jueves 13, aunque sin descartar nuevos eventos invernales durante el resto del mes.

Recomendaciones y riesgos oficiales

El NWS mantiene recomendaciones para limitar los traslados, proteger a las personas frente a la exposición directa al frío y resguardar cultivos en zonas con heladas. También se advierte sobre el riesgo de cortes de energía, afectaciones al transporte terrestre y retrasos aéreos.

Las autoridades piden consultar regularmente los portales oficiales del NWS y la NOAA, donde se actualizan los mapas de alertas y acumulación de nieve. Además, se recomienda especial atención a las personas mayores, niños y animales domésticos, quienes son más vulnerables a la hipotermia y las congelaciones.

En su último parte, el NWS subraya que los accidentes viales por calzadas congeladas y los problemas respiratorios por exposición prolongada al aire frío figuran entre los riesgos más frecuentes durante esta ola polar.

Al cierre del 11 de noviembre, las previsiones indican que la ola ártica seguirá activa en gran parte del centro y este del país hasta el miércoles, antes de una paulatina mejora hacia el fin de semana.

