Alex Singleton fue operado de cáncer testicular tras partido con Denver Broncos

El pasado lunes se enteró de que padecía de cáncer testicular. Cuatro días después, el jueves, jugó con Denver Broncos consciente de su diagnóstico. Posteriormente, fue sometido a una cirugía. El protagonista de esta particular historia de Alex Singleton.

El cocapitán de Denver Broncos se sometió a una cirugía de cáncer testicular el viernes, menos de 24 horas después hacer un gran partido en la victoria de su equipo 10-7 ante Las Vegas Raiders.

A través de un comunicado el pasado lunes, Denver Broncos dio a conocer que el linebacker fue operado con éxito el viernes de un cáncer testicular que le fue diagnosticado la semana pasada.

“Alex se recupera favorablemente de la intervención y los médicos son optimistas de que podría volver a jugar en las próximas semanas, a la espera de los resultados de pruebas adicionales”, informaron.

“Nuestra prioridad número uno es la salud y el bienestar de Alex, y agradecemos que, al parecer, el cáncer se detectó a tiempo”, añadieron.

ILB Alex Singleton on Friday underwent successful surgery for testicular cancer, which was diagnosed last week. Alex is recovering well from the procedure with doctors optimistic he could return to play in the coming weeks pending additional test results.



Our No. 1 priority is… pic.twitter.com/KpZbakdiFL — Denver Broncos (@Broncos) November 10, 2025

Singleton se perderá el enfrentamiento de este fin de semana contra los Kansas City Chiefs. No obstante, el panorama es alentador y se espera que pueda volver a los emparrillados en tan solo unas semanas.

Singleton se enteró del diagnosticado una semana después de que una prueba de drogas de rutina de la NFL detectara anomalías. En una conferencia de prensa vía telefónica con reporteros, la estrella de Denver Broncos aseguró que pudo compaginar la mala noticia con la preparación para el partido.

“El fútbol siempre ha sido una salida para mí. El martes, miércoles, tuve que sumergirme completamente en el fútbol y sacar esto de mi mente tanto como pude porque no íbamos a saber nada hasta después de la cirugía de todos modos, y todavía no lo sé todo al 100%”, dijo.

“Entonces, lo más importante para mí fue cómo sacar mi mente de eso, así que el fútbol fue lo mejor para hacer eso. Jugar el jueves por la noche aquí en nuestros retrocesos me hizo capaz de bloquear todo lo que estaba pasando en mi mente”, complementó.

Singleton firmó con Denver en 2022 y rápidamente se convirtió en líder defensivo. En 2023, registró 153 tackles en 17 partidos, uno de los mejores de la liga. En lo que va de 2025, suma 87 tackles y una captura en 10 partidos.



