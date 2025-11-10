New York Giants despide a su entrenador Brian Daboll

Aires de cambio llegaron a New York Giants. El equipo de la NFL despidió este lunes a su entrenador Brian Daboll. La decisión se da horas después de haber sufrido una remontada estrepitosa ante Chicago Bears.

Los Giants dejaron escapar una ventaja de dos posesiones y cayeron 24-20, pese a ir ganando por 10 puntos en el último cuarto en el Soldier Field de Chicago.

A través de un comunicado, la franquicia neoyorquina informó que su despido se da por las “decepcionantes temporadas” del equipo bajo su mando. En las tres temporadas y media que estuvo Daboll en el cargo, los Giants ganaron 20 partidos, perdieron 40 y empataron uno.

“Los New York Giants anunciaron hoy que el entrenador en jefe Brian Daboll ha sido relevado de sus funciones. Hablamos esta mañana sobre la dirección de nuestra franquicia en el campo y hemos decidido que, en este momento, lo mejor para nosotros es hacer un cambio en el puesto de entrenador en jefe”, indicaron.

“Las últimas temporadas han sido decepcionantes y no hemos cumplido con nuestras expectativas para esta franquicia. Entendemos la frustración de nuestros aficionados y trabajaremos para ofrecer un producto significativamente mejorado”, explicaron el presidente John Mara y el presidente del consejo, Steve Tisch en una declaración conjunta.

New York Giants aprovechó el escrito para anunciar que el entrenador asistente/coordinador ofensivo Mike Kafka se desempeñará como entrenador en jefe interino.

Brian Daboll has been relieved of his duties; Mike Kafka will serve as interim head coach.



📰: https://t.co/IH63AEqwwl pic.twitter.com/quKIBitNc7 — New York Giants (@Giants) November 10, 2025

Giants part ways with head coach Brian Daboll. pic.twitter.com/viFYN7A4Kt — NFL (@NFL) November 10, 2025

Daboll llegó a los Giants en enero 2022 y empezó con una dinámica más que positiva. El equipo obtuvo un récord de nueve victorias, siete derrotas y un empate en su primera temporada y ganando un partido de playoffs como visitante ante los Vikings en Minnesota.

No obstante, a los Giants le llovió sobre mojado y en 2023 entraron en una espiral negativa de resultados. El equipo terminó con seis victorias y 11 derrotas en 2023 y tres victorias y 14 derrotas en 2024.

La derrota del domingo terminó de sentenciar la gestión de Daboll que cerró su campaña en 2025 con dos victorias y ocho derrotas. Este año, los Giants han sufrido al menos tres derrotas increíbles.

A la remontada ante Chicago Bears hay que sumar la caída ante Denver Broncos en la Semana 7 luego de ir ganando por 18 puntos con solo cinco minutos en el reloj. También dejaron escapar una ventaja tardía frente a los Cowboys en la Semana 2.



