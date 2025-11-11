DHS anuncia nueva ola de arrestos de inmigrantes por supuestamente conducir ebrios en Illinois

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este martes sobre una nueva ronda de arrestos de inmigrantes presuntamente indocumentados que conducían bajo los efectos del alcohol en Illinois, en el marco de la Operación Midway Blitz.

Según la agencia, el operativo se realiza “en honor a Katie Abraham”, una joven estadounidense fallecida en enero de este año en un accidente de tránsito provocado por un inmigrante sin estatus legal.

De acuerdo con el comunicado, la campaña —que comenzó en septiembre— forma parte de un esfuerzo del DHS para, en sus palabras, “honrar la memoria de Katie Abraham arrestando sin descanso a conductores ebrios e indocumentados en todo Illinois”.

La operación, dijeron, se enmarca en la estrategia federal para reforzar la seguridad vial y abordar lo que la institución describe como un “patrón preocupante” de inmigrantes presuntamente con antecedentes penales al volante de vehículos comerciales.

El caso de Abraham ha sido citado por las autoridades como un ejemplo de las consecuencias del incumplimiento de las leyes migratorias.

Su padre, Joe Abraham, afirmó en el comunicado que “la muerte de Katie era evitable” y responsabilizó al sistema migratorio de haber permitido que el responsable, Julio Cucul-Bol, permaneciera en el país.

“Usaba múltiples alias, aprovechándose de las deficiencias de un sistema de inmigración desbordado y desorganizado. La ley de santuario de Illinois permitió que este monstruo anduviera suelto”, dijo Abraham, quien también acusó a los funcionarios locales de no tratar la inmigración “como un asunto de seguridad pública ni de seguridad nacional”.

Los detenidos

Entre los arrestados durante la operación, el DHS mencionó a varios inmigrantes de origen mexicano, guatemalteco, ecuatoriano y polaco, todos supuestamente con antecedentes penales y condenas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Entre ellos figuran Benito Hernández Ibarra, Javier Castillo Hernández, Erick Antonio Huerta-Rojas, Oscar Sinchi, Ismael López-Suárez, Hubert Stanislaw Solek, Manuel Sánchez-Cáceres y Olegario Gómez-Pérez, así como Francisco Velásquez López.

Según el comunicado, algunos de los detenidos ya habían sido deportados o contaban con órdenes de detención previas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que presuntamente no fueron cumplidas.

Ofensiva contra conductores indocumentados

La nueva fase de la Operación Midway Blitz se suma a una serie de redadas recientes contra conductores indocumentados.

A finales de octubre, el DHS informó sobre la detención de más de 140 camioneros presuntamente indocumentados en el noroeste de Indiana, cerca de la frontera con Illinois.

En esa ocasión, las autoridades señalaron que las personas arrestadas estaban supuestamente vinculadas con delitos como conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, tráfico de estupefacientes, robo, agresión y fraude.

