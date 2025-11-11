Día de los Veteranos: Las mejores ofertas y descuentos de comida para el 11 de noviembre

Cada 11 de noviembre se honra y agradece a los veteranos que prestaron el servicio por el país, y una de las mejores formas de hacerlo es con unas buenas comidas, y muchas cadenas de EE. UU. lo tienen claro.

El Día de los Veteranos (11 de noviembre) es una conmemoración esencial en EE. UU. Nació como el “Día del Armisticio” para marcar el final de la Primera Guerra Mundial, pero su significado ha evolucionado para honrar y agradecer el servicio, sacrificio y valentía de todo el personal de las Fuerzas Armadas.

Este día es un recordatorio público del profundo compromiso de estos hombres y mujeres con la libertad y los valores fundamentales de la nación, tanto en tiempos de paz como de conflicto.

A continuación una lista de los lugares con ofertas exclusivas para veteranos y personal militar activo con identificación válida:

Comidas principales y combos gratis

Applebee’s: Ofrece un plato principal gratis de un menú especial. Ojo: la oferta es solo para consumo en el restaurante e incluye una tarjeta de regalo de $5 para tu próxima visita.

Chili's: Podrás disfrutar de una comida gratis al elegir de un menú selecto de platos principales.

Hard Rock Cafe: Regala una Hamburguesa Classic Smash gratis durante todo el día. Además, ofrecen un 15% de descuento para militares.

Red Lobster: Ofrece un plato principal de camarones con papas fritas gratis con comprobante de servicio.

Smokey Bones: Veteranos y militares pueden obtener un plato principal gratis con una guarnición regular al comer en el restaurante.

TGI Friday's: Ofrece una comida gratis entre las 11:00 y las 19:00 horas. Puedes elegir entre hamburguesa, tiras de pollo, ensaladas y hasta media ración de costillas.

Desayunos, tacos y postres gratis

Little Caesars: Ofrece un combo de almuerzo gratis (cuatro rebanadas de pizza y una bebida) entre las 11 am y las 2 pm.

PF Chang's: Los veteranos pueden disfrutar de un almuerzo gratis en los restaurantes participantes entre las 11:00 y las 15:00.

Shake Shack: El personal militar puede obtener un Big Shack gratis. Válido hasta agotar existencias.

Taco John's: Obsequiará un combo pequeño de tacos crujientes o suaves de carne gratis. Válido en el restaurante o en el autoservicio.

Tim Hortons: Regalará una dona gratis a quienes vistan uniforme militar o presenten identificación válida.

Torchy's Tacos: Ofrece un taco y una bebida sin alcohol gratis en cualquiera de sus sucursales.

Wendy's: Ofrece un desayuno combinado gratis a miembros actuales y antiguos. No necesitas identificación militar, solo tu tarjeta VetRewards o informar a un empleado. No aplica para pedidos digitales.

White Castle: Ofrece a todos los veteranos un combo individual o un combo de desayuno gratis.

Grandes descuentos

MOD Pizza: Ofrece a veteranos, militares y sus cónyuges un 50 % de descuento en una pizza o ensalada tamaño Mod.

Pizza Peter Piper: ¡Esta es anual! Los veteranos obtienen un 10% de descuento en toda su compra durante todo el año.

Recordatorio crucial: ¡La identificación es la llave!

Para acceder a estas muestras de gratitud, recuerda siempre llevar tu identificación militar válida o comprobante de servicio. Y como nota personal de tu experta en comida: aunque la comida sea cortesía de la casa, una buena propina es siempre un gesto maravilloso hacia el personal que te atiende.

