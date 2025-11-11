La Ciudad de NY honra a veteranos e insta a aplicar a todos los programas disponibles

Este martes se conmemora el Día de los veteranos en Estados Unidos, y desde la administración municipal de la Gran Manzana el llamado es a que aquellos neoyorquinos que han vestido el uniforme y que todavía no han accedido a los programas y recursos disponibles que para ellos ofrece la Ciudad, lo hagan. Se estima que en los cinco condados viven por lo menos 130,000 veteranos, buena parte de ellos latinos.

A través del Departamento de Servicios para veteranos, las autoridades municipales recordaron que existen diferentes planes de ayuda en asuntos como vivienda, asistencia alimentaria, reclamaciones y beneficios, empleo, e incluso asistencia financiera para aquellos exmilitares que batallan para suplir todas sus necesidades básicas.

Asimismo existen programas para conectarlos con servicios de salud, apoyo legal, mejoras de la condición de baja militar, al igual que existen recursos para familias y cuidadores de militares.

“Feliz mes de los veteranos y sus familias. Exploren todos los beneficios de vivienda disponibles, ayudas en sus carreras y programas. Conéctense a los servicios a través de https://www.nyc.gov/site/veterans/index.page”, aseguró el Departamento de Veteranos de la Ciudad de Nueva York.

“El Departamento de Servicios para Veteranos de la Ciudad de Nueva York (DVS) conecta a militares, veteranos, sobrevivientes, cuidadores y familias militares con los servicios de nuestras organizaciones asociadas, incluyendo organizaciones de servicios para veteranos, organizaciones comunitarias sin fines de lucro y agencias gubernamentales a través de la plataforma VetConnectNYC”, agregó esa agencia. “Los veteranos que deseen acceder a estos servicios deben completar el formulario de VetConnectNYC. Los coordinadores de atención del DVS reciben todas las solicitudes enviadas a través de VetConnectNYC y las procesan en un plazo de 3 a 5 días hábiles”.

Otra de las priporidades que destaca la oficina es la reubicació de los veteranos sin hogar en viviendas permanentes con servicios de apoyo, para lo cual a través de su página web existe una guía de recursos para veteranos en cada etapa de su búsqueda de vivienda.

“Nuestra sección de Vivienda también incluye guías de recursos para ayudar a los veteranos a pagar sus facturas de servicios públicos, una lista de centros de donación que ofrecen ropa y artículos para el hogar, y una página de preguntas frecuentes sobre prevención de desalojos para ayudar a los veteranos a evitar o afrontar un aviso de desalojo”, advierte la agencia.

Y de cara al día festivo para honrar a los veteranos, el alcalde Erica Adams aprovechó para recalcar que en la Gran Manzana todos aquellos neoyorquinos que hayan defendido el país y ayudado a protegerlo serán siempre valorados como se merece.

“En la ciudad de Nueva York respetamos a nuestros veteranos. Respetamos lo que representan. Respetamos lo que han hecho. Y vamos a honrar a quienes lucharon en guerras que fueron ignoradas. Los honraremos con desfiles. Haremos monumentos conmemorativos en Queens. Esta ciudad es una ciudad donde los veteranos han contribuido no solo a Nueva York, sino a todo nuestro país”, dijo el mandatario saliente.

“Y a quienes perdieron a sus seres queridos y familiares que nunca regresaron a casa. Cada vez que alguien quiera profanar nuestra bandera o hablar de lo que no es bueno de Estados Unidos, debe recordar a quienes dieron sus vidas”, agregó Adams. “Ser estadounidense no significa estar siempre de acuerdo. Ser estadounidense significa comprender siempre que esa bandera significa algo. Y representa algo. Y es algo que siempre honraremos”.



