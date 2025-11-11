El DJ Martin Garrix fue operado de emergencia y cancela show en México

El DJ y productor neerlandés Martin Garrix preocupó a sus seguidores al informar que fue hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía. Por esta razón tuvo que cancelar su presentación en el Festival Internacional del Globo, en León, Guanajuato.

A través de su cuenta en Instagram, Martin Garrix, quien se presentó en agosto en el festival de Lollapalooza, informó que tuvo que ser sometido a una cirugía por un caso de apendicitis y dijo que está “realmente desconsolado” por tener que cancelar el show, una decisión que, según dijo, fue inevitable.

“Estoy realmente desconsolado de compartir que, debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar en el Festival Internacional del Globo este sábado”, escribió el DJ.

Según dijo, los médicos le recomendaron enfáticamente que debe descansar para recuperarse por completo de la cirugía y así evitar una complicación.

El artista aclaró que esta decisión no fue tomada a la ligera y agradeció el apoyo de su público. “Por favor, sepan que esta decisión no se tomó a la ligera. ¡Tengo algunos de mis recuerdos favoritos actuando en este increíble país! Muchas gracias por su comprensión, amor y apoyo”, señaló.

Para finalizar, Garriz reconoció que su cuerpo necesita descanso de vez en cuando. “Un buen recordatorio para mí de que también soy humano, y mi cuerpo necesita algo de tiempo extra para sanar adecuadamente. Enviando mucho amor. Volveré pronto, lo prometo”, dijo.

la organización del Festival Internacional del Globo se pronunció tras el anuncio de Garrix y, luego de lamentar lo ocurrido, aseguró que la presentación del famoso DJ será reprogramada para cuando el artista se recupere por completo.

Martin Garrix se ha consolidado como uno de los mejores DJ del Electronic Dance Music. DJ Mag nombró a Garrix como el mejor DJ del mundo en 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024. También ha colaborado con artistas como Dua Lipa, Usher y Bebe Rexha.

