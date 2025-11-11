Paris Jackson reveló que el abuso de drogas le perforó el tabique nasal

Paris Jackson, la hija del legendario cantante Michael Jackson, reveló las secuelas que dejó en su cuerpo el excesivo consumo de sustancias durante años.

En un video publicado en sus redes sociales, la artista de 27 años compartió con sus seguidores que el consumo de drogas durante años provocó que se perforara su tabique nasal. Paris iluminó con su celular su fosa nasal para mostrar la abertura que se mantiene en su nariz causada por el abuso de drogas.

“Es exactamente de donde piensas que viene”, dijo al referirse al consumo de sustancias.

La joven artista recomendó a sus seguidores no consumir drogas porque en su experiencia esta adicción le “arruinó la vida”. “Eso es diferente de lo que piensas. No consuman drogas, chicos. Quiero decir, cada quien va a tener la experiencia que necesita tener en la vida. No le voy a decir a nadie qué hacer. No lo recomiendo porque arruinó mi vida”, aconsejó.

París Jackson explicó que desde los 20 años tiene el tabique perforado, lo cual ha sido un problema difícil con el que ha tenido que lidiar. Sin embargo, no planea someterse a una cirugía para corregir esa perforación ya que lleva seis años sobria y no quiere tomar medicamentos para el dolor después de la cirugía, lo cual podría afectar su sobriedad.

“Tienes que tomar pastillas cuando te hacen una cirugía tan complicada. Y no quiero meterme con eso”, explicó.

Hace un mes París Jackson se sinceró sobre su camino a la sobriedad durante el almuerzo anual de los Premios Friendly House en Los Ángeles. Se trata de una organización enfocada en la rehabilitación de mujeres. Paris recibió un galardón por su trabajo con esta organización.

En su discurso, la hija del ‘Rey del Pop’ se refirió a cómo vive la sobriedad. “No solo recuperé mi vida. Conseguí una mejor. Digo que es gracioso, siento que dejar de beber fue como tener un accidente automovilístico porque todo lo que había metido en el asiento trasero se movió hacia adelante con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en sus propios términos”, dijo..

En enero de este año cumplió cinco años de sobriedad y lo celebró publicando un video en su cuenta de Instagram en el que se muestra lo agradecida que está por su recuperación.

“Hola, soy PK (Paris Katherine) y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo cinco años sin consumir drogas ni alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corto. La gratitud apenas lo describe. Gracias a estar sobria, puedo sonreír hoy”, confesaba en un vídeo de Instagram.

