Sabrina Carpenter protagonizará la nueva película musical inspirada en’Alicia en el País de las Maravillas”

La cantante Sabrina Carpenter protagonizará el nuevo musical de Universal Pictures inspirado en la historia clásica de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ de Lewis Carroll, según informó Variety.

Esta será la primera película de un gran estudio que protagonizará Sabrina Carpenter, quien saltó a la fama con la serie de Disney ‘El Mundo de Riley’. El guión y la dirección estarán a cargo de Lorene Scafaria mientras que Sabrina Carpenter será la productora, además de la protagonista, junto con Marc Platt a través de su productora Marc Platt Productions.

La historia de Carroll se ha convertido en un clásico de la literatura. Esta basada en la época victoriana en donde una niña llamada Alicia cae por un agujero y llega a una dimensión en la que los animales, objetos y flores tienen comportamientos de humanos.

Disney adaptó la historia en la famosa caricatura de 1951 y en 2010 Tim Burton hizo una versión live action, también para Disney. La cinta contó con la actuación de Johnny Depp como el ‘Sombrerero Loco’ y se convirtió en una de las películas más exitosas de Disney.

Aun no está claro cuál será el enfoque de esta nueva adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. The Hollywood Reporter señala que este proyecto es sumamente personal para Carpenter ya que ella fue quien tuvo la idea y la presentó ante Universal.

Esta noticia llega pocos días después de que Sabrina Carpenter recibió seis nominaciones a los premios Grammy 2026. Entre las nominaciones se incluyen las categorías álbum del año y mejor álbum vocal pop por Man’s Best Friend, así como canción del año, grabación del año, mejor interpretación pop solista y mejor video musical por Manchild.

Aunque en los últimos años se ha dedicado de lleno a la música, Sabrina Carpenter no es ajena a la actuación. Ha actuado en papeles secundarios en las películas de Netflix “Tall Girl” y el drama “The Hate U Give”.

En cuanto a la directora del nuevo musical de Universal, Scafaria, ha trabajado en la serie de HBO “I Love LA” y dirigió episodios de “Succession”.

