El USS Gerald R. Ford, “el portaaviones más grande del mundo”, ya está en el Caribe

El portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su completo Grupo de Ataque arribaron a Latinoamérica este martes, trayendo consigo a más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves tácticas, según informó la Armada de Estados Unidos.

El despliegue, según el Pentágono, busca fortalecer la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump presuntamente contra las redes de narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, explicó que la presencia del portaaviones y de las fuerzas del Comando Sur (Southcom) “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad del territorio estadounidense y la estabilidad del hemisferio occidental”.

Parnell agregó que las tropas desplegadas “mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para debilitar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, en línea con la directiva del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien ordenó apoyar los operativos militares impulsados por la Casa Blanca en América Latina.

Tecnología avanzada

El USS Gerald R. Ford, descrito por el Pentágono como “el portaaviones más grande del mundo”, cuenta con tecnología avanzada y una capacidad ofensiva sin precedentes.

Su llegada refuerza la presencia naval de Washington en el Caribe, donde el Departamento de Guerra ha desplegado ocho buques, cazas F-35 y al menos un submarino de propulsión nuclear.

La escolta del Ford está integrada por los destructores USS Bainbridge, USS Mahan y USS Winston Churchill, que se suman a las operaciones de interdicción marítima en ambos lados de Sudamérica.

Desde septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo 17 operaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental, que han resultado en la destrucción de embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y la muerte de al menos 76 personas, catalogadas por el gobierno como “narcoterroristas”.

Con información de EFE.

