Pervertido abusó de su niña de 8 años en Nueva York: jurado lo declara culpable

Un padre de 33 años fue condenado tras un juicio con jurado de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

La fiscalía del condado Suffolk no reveló el nombre del acusado para proteger la identidad de la menor víctima. “Se ha hecho justicia para una joven víctima que demostró una valentía extraordinaria al presentarse y decir la verdad”, declaró el fiscal de distrito, Raymond Tierney, en un comunicado. “Esta condena reitera nuestro mensaje constante de que no toleraremos el abuso sexual infantil en nuestra comunidad, especialmente por parte de quienes tienen a su cargo su cuidado y protección. Espero que el resultado de este caso anime a quienes sufren abuso en silencio a denunciarlo a las autoridades”.

Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que entre octubre de 2021 y noviembre de 2022 la víctima, que en ese momento tenía 8 y 9 años, vivía de manera compartida con su madre y su padre alternando sus horarios semanales. Durante el tiempo que estuvo con su padre, el acusado cometió abusos sexuales contra su hija y luego amenazó con golpearla si se lo contaba a alguien.

A principios del otoño de 2022 la madre notó que la niña se sentía extremadamente ansiosa por las próximas visitas con su padre y finalmente ella le contó el abuso. La madre apoyó a la víctima en la denuncia de los incidentes a la policía, y el padre fue arrestado el 8 de noviembre de 2022.

La semana pasada, el 10 de octubre, el acusado fue declarado culpable de conducta sexual contra un menor, incesto en primer grado y poner en peligro el bienestar de un menor. Deberá comparecer ante el tribunal el 26 de noviembre para la lectura de sentencia y podría ser condenado hasta 25 años de prisión.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

El mes pasado, otro padre en el condado Suffolk fue hallado culpable de agredir sexualmente a su hija de 5 años en múltiples ocasiones. Este mes Isaías Garza fue declarado culpable de agredir sexualmente a un alumno suyo menor de edad y posteriormente ofrecerle dinero para que mintiera sobre el abuso, cuando era profesor de una escuela pública en Bridgeton, Nueva Jersey.

En agosto Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una adolescente que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

En junio un padre fue sentenciado a 48 años de cárcel en Long Island (NY) por abusar sexualmente de sus hijas cuando tenían tan sólo 8 y 10 años. En abril un jurado halló culpable a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra desde que era una niña de 8 años hasta su adolescencia en Nueva York. En marzo un abuelo fue sentenciado a 25 años de prisión después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña.

En noviembre un inmigrante indocumentado fue arrestado y acusado de abusar de una niña de 5 años en una casa compartida en Long Island (NY). En octubre una mujer obtuvo $25 millones de dólares en una demanda contra su hermano por abuso sexual en Nueva York.

En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado a 20 años de prisión y 20 más de supervisión posterior a su liberación por abusar durante años de su hijastra menor de edad en un hogar en Center Moriches (NY). También ese año una mujer le dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente cuando era niña.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda