Héroe bombero sucumbió combatiendo llamas en Nueva York; sus hermanos y otros parientes también son FDNY

Patrick Brady, veterano del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) con 11 años de servicio, murió como un héroe combatiendo un incendio en Brooklyn.

Brady, de 42 años, se encontraba en el techo de un edificio en llamas en 9407 Kings Highway la noche del sábado cuando sufrió un problema médico y entró en paro cardíaco, según informaron las autoridades. Sus compañeros bomberos y paramédicos del FDNY le brindaron atención de inmediato. Fue trasladado de urgencia al Brookdale University Hospital Medical Center, donde falleció, recordó ABC News.

Los lazos de Brady con FDNY eran profundos. Sus dos hermanos, Jimmy y Brian, son bomberos del FDNY. También tiene primos y tíos que lo son. Vivía en Far Rockaway, Queens con su esposa Cara.

El domingo por la mañana compañeros bomberos y socorristas llegaron al cuartel de bomberos de Brady en Brownsville para una ceremonia en su honor, en la que recibió un traslado con honores.

FDNY Firefighter Patrick D. Brady Bunting Ceremony https://t.co/ZmMuP07ZsY — FDNY (@FDNY) November 9, 2025

Ayer se anunció que el velorio de Brady se llevará a cabo en Marine Park Funeral Home el viernes 14 de noviembre, de 2:00 a 4:00 p.m. y de 7:00 a 9:00 p.m. El funeral se celebrará en Church of St. Francis de Sales en Belle Harbor (Queens), el sábado a las 11:00 a.m. El funeral también se transmitirá en vivo en el portal de FDNY.

“El bombero Patrick Brady dio su vida protegiendo la ciudad que todos amamos; no hay sacrificio más desinteresado que el que realizó esa noche”, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams en un comunicado. “El bombero Brady provenía de una familia de bomberos, todos dedicados a proteger la vida de sus conciudadanos neoyorquinos. Deseo expresar mi más sentido pésame a su esposa, Cara, y a toda su familia en estos momentos difíciles”.

“Todo el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) está desconsolado por la pérdida del bombero Patrick Brady. El bombero Brady era un servidor público ejemplar, y la lucha contra incendios corría por sus venas. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y compañeros por esta inmensa pérdida”, declaró el comisionado del FDNY, Robert S. Tucker.

Fue el segundo miembro de FDNY que muere en acto de servicio en las últimas dos semanas. El 29 de octubre, el paramédico Salih Abdur Rahman, de 46 años, falleció tras un turno en la academia de entrenamiento del FDNY en Randall’s Island.

Además, en julio de este año Matthew Goicochea, miembro de FDNY, murió dramáticamente a los 31 años al ser arrollado estando fuera de servicio en Manhattan. En enero de 2024 Marques Hudson, bombero de Plainfield (Nueva Jersey), murió heroicamente mientras combatía un incendio en una casa que dejó heridos a cuatro colegas suyos.

En octubre de 2023 Alexander Griffin murió sorpresivamente a los 32 años cuando se desplomó mientras corría en la prueba de aptitud física para convertirse en bombero en Nueva York (FDNY). En diciembre de 2022 William P. Moon II, veterano de 21 años del FDNY, no sobrevivió a la caída de 20 pies que sufrió dentro de su estación de bomberos. Sus órganos han sido donados desde entonces.

En septiembre de ese año cuatro ex bomberos murieron en una misma semana en Nueva York por enfermedades post 9/11, elevando en ese momento a 303 los fallecidos FDNY desde 2001 por causas vinculadas a esos ataques terroristas.

En febrero de 2022 Jesse Gerhard (33), bombero FDNY, murió al colapsar un día después de combatir un incendio residencial en Queens.

Para más información sobre donación de órganos en Nueva York puede visitar la página en español de LiveOnNY, “organización sin fines de lucro comprometida a ayudar a prolongar la vida de los neoyorquinos mediante la donación de órganos y tejidos, y a cuidar a las familias afectadas por la donación”.