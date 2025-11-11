Iniciativa de ayuda de Caridades Católicas para empleados gubernamentales en licencia

Ante las recientes interrupciones en los presupuestos federales y locales que han resultado en licencias sin sueldo para empleados en todo Nueva York, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York está lanzando una Iniciativa de Ayuda para Empleados Gubernamentales en Licencia para brindar asistencia inmediata y compasiva a los afectados.

Desde el viernes 24 de octubre, Caridades Católicas ofrece apoyo directo por única vez a los trabajadores en licencia y sus familias, para ayudarles a cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler y servicios públicos. Ciertas restricciones pueden aplicar.

Gracias a la generosidad de donantes privados, hemos comprometido recursos de emergencia para asistir a las personas que enfrentan de manera repentina dificultades económicas debido a la pérdida de ingresos.

Esta iniciativa se basa en la misión centenaria de Caridades Católicas de servir a los neoyorquinos necesitados –respondiendo con rapidez en momentos de crisis, brindando tanto alivio como esperanza.

Ahora está disponible una línea telefónica dedicada, 855-258-0483, para conectar a las personas elegibles con nuestros centros de servicio, donde podrán acceder a asistencia y referencias a recursos adicionales.

Le animamos a reenviar este correo electrónico y compartir esta información con sus amigos, familiares y colegas para que podamos difundir el mensaje y llegar al mayor número posible de trabajadores afectados. Juntos, podemos garantizar que quienes sirven a nuestras comunidades reciban el apoyo que necesitan en este tiempo de incertidumbre.

Para más detalles y actualizaciones, visite: CatholicCharitiesNY.org/Furlough.

Beatriz Carvalho, gerente de mercadeo, Catholic Charities de la Arquidiócesis de Nueva York