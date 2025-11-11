Julio Preciado protagoniza zafarrancho en Tijuana por retraso de vuelo hacia Mazatlán



El famoso cantante de música regional mexicana, Julio Preciado, se convirtió en tendencia en redes sociales tras protagonizar un zafarrancho en el Aeropuerto Internacional de Tijuana debido a un retraso de más de 12 horas en su vuelo hacia Mazatlán con la aerolínea Volaris.

El Incidente que se volvió viral

En un video que circula en TikTok y otras redes sociales, se observa a Julio Preciado visiblemente molesto, rodeado de otros pasajeros que también esperaban su vuelo, exigiendo soluciones inmediatas al personal de la aerolínea.



“¡A quien tenga que llamarle, me vale! Pero tienes que llamarle a quien me dé soluciones, no como ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres”, gritó el cantante sinaloense.



El momento se tornó tenso cuando Preciado continuó su reclamo, incluso desafiando a los empleados que amenazaron con llamar a la Guardia Nacional si seguía con los manotazos y gritos.



“Pues háblale a la Guardia Nacional… así”, replicó el intérprete de “Un rinconcito en el cielo”.

Retraso en el vuelo provoca descontento de pasajeros

El vuelo con destino a Mazatlán estuvo retrasado por más de 12 horas, generando la molestia de múltiples pasajeros. Según reportes, la aerolínea atribuyó los retrasos a un banco de niebla en la zona, aunque los pasajeros aseguraron tener pruebas de irregularidades en la atención y la falta de un plan de contingencia.



A pesar de los gritos y reclamos, finalmente Julio Preciado fue reubicado en otro vuelo. Los videos muestran al cantante siendo trasladado en silla de ruedas a través de la puerta de abordaje mientras algunos pasajeros continuaban varados y expresaban su asombro.

Reacciones en Redes Sociales

El estallido del cantante ha generado una fuerte polémica. Algunos usuarios criticaron su comportamiento, mientras que otros mostraron empatía por su frustración frente a la falta de atención por parte de la aerolínea.



Hasta el momento, Julio Preciado no ha emitido declaraciones sobre el incidente, aunque su última publicación en Instagram ya registró comentarios críticos hacia su reacción con el personal de Volaris.



