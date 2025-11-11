Lanzador de los Mets asegura que recibe amanzas de apostadores

La intersección entre las Grandes Ligas (MLB) y el multimillonario negocio de las apuestas deportivas ha generado un lado oscuro que ahora sale a la luz.

Ryne Stanek, el experimentado relevista de los New York Mets, alzó la voz para describir una situación inaceptable: la intimidación y las amenazas violentas que recibe por parte de apostadores.

El problema va en aumento, especialmente con la expansión de las apuestas deportivas legales en Estados Unidos, lo que ha magnificado la conexión directa entre el rendimiento de un jugador y las ganancias (o pérdidas) de terceros.

La escalofriante revelación de Stanek

Stanek, conocido por su honestidad, explicó cómo las decisiones y los resultados de un juego pueden desencadenar respuestas extremas y violentas contra los atletas en el ámbito digital.

“He recibido bastantes amenazas de muerte en las redes sociales. Recibes mensajes como ‘te voy a asesinar’ y cosas así, solo por el resultado de un juego.”

Ryne Stanek seguirá con los Mets para la temporada 2025 de la MLB. Crédito: Frank Franklin II | AP

El jugador enfatizó que estas amenazas, aunque no siempre se toman como serias, crean un ambiente tóxico y de miedo: “La mayoría de los jugadores que conozco han tenido alguna experiencia con eso. Es parte de la cultura ahora. Es enfermizo que la gente piense que puede amenazar a otra persona por un juego.”

La problemática de las apuestas en la MLB

La liga profesional de béisbol ha abrazado las apuestas como una nueva fuente de ingresos, incluyendo asociaciones y publicidad directa. Sin embargo, esta masificación ha traído consigo un aumento en el acoso a los jugadores.

La MLB ha intentado implementar medidas de seguridad y políticas de educación, pero el volumen de interacciones tóxicas en plataformas digitales es difícil de controlar. Los jugadores son constantemente escrutados no solo por su desempeño deportivo, sino por su impacto directo en las cuotas y los parlays, lo que demuestra un problema sistémico de acoso que la liga debe abordar con urgencia para proteger a sus atletas.

