Shane Bieber ejerció su opción con Toronto Blue Jays

El abridor estadounidense de los Toronto Blue Jays, Shane Bieber, ejerció recientemente su opción de jugador con el equipo para poder mantenerse dentro de la organización de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas a cambio de un total de $16 millones de dólares que estaban estipulados en su contrato.

La información la dio a conocer el periodista de MLB.com, Mark Feinsand, quien detalló que este movimiento mantiene fuerte la rotación del cuadro canadiense para la próxima campaña e intentar así poder mantener el mismo ritmo conseguido este año que los llevó a disputar la Serie Mundial ante Los Angeles Dodgers.

Bieber tenía la opción de convertirse también en agente libre para el venidero mercado invernal con la intención de buscar una nueva oferta con Blue Jays o con otra franquicia, pero prefirió asegurar su continuidad a los 30 años en la mejor pelota del mundo para seguir mejorando sus registros e intentar sumar un mejor acuerdo posterior.

Es importante recordar que el ganador del Premio Cy Young de 2020 regresó saludable tras una operación Tommy John, especialmente tras ser enviado de los Guardianes al cuadro canadiense el pasado 31 de julio.

Toronto Blue Jays pitcher Shane Bieber walks to the dugout during the fifth inning in Game 4 of baseball’s World Series against the Los Angeles Dodgers, Tuesday, Oct. 28, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)

Durante esta temporada en el mejor beisbol del mundo, el lanzador norteamericano dejó un registro de cuatro victorias y dos derrotas en temporada regular, ponchando a 37 rivales y dejando una efectividad de 3.57.

A pesar de la derrota que sufrieron ante los Dodgers, Bieber aprovechó su conocimiento y veteranía en la lomita para elogiar la cultura única que habían desarrollado dentro del club, afirmando que tenían todo lo necesario para convertirse en los nuevos campeones de las Grandes Ligas.

“Muchas cosas incalculables. Algunas cosas que no se pueden describir. La tenacidad. La perseverancia. La unión. Se apoyaban el uno al otro. No se trata de solo un muchacho, es todo el clubhouse”, dijo el serpentinero tras la derrota en la Serie Mundial.

Junto a Bieber, el equipo de Toronto posee un sólido equipo de lanzadores que también está conformado por Kevin Gausman, Trey Yesavage, Bieber y el puertorriqueño José Berríos. Sin embargo, piezas de alto calibre como Bassitt y Max Scherzer tomaron la decisión de convertirse en agentes libres.

