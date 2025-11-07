Los 10 agentes libres más codiciados para la MLB 2026

Con la temporada 2026 de las Grandes Ligas concluida, todas las miradas se centran en la agencia libre. Los equipos con aspiraciones al título buscan cerrar las brechas en sus rosters, y la lista de agentes libres de 2026 ofrece talento de alto nivel en las posiciones clave.

A continuación, la lista de los 10 agentes libres más valiosos y su potencial impacto en la próxima temporada y el posible contrato que podrían aspirar según su valor de mercado.

10. J.T. Realmuto (receptor, 35 años): Receptor de gran durabilidad y ganador del Bate de Plata en 2022, a pesar de su edad. Sólido en ambos lados del juego. Según Sportac podría conseguir un contrato por dos temporadas y $25 millones de dólares.

9. Ranger Suárez (lanzador abridor, 29 años): Abridor zurdo de calidad y consistencia, clave en el éxito reciente de los Phillies. Por su edad y su buena temporada en 2025 el venezolano podría aspirar a un contrato de largo de seis temporadas a cambio de $160 millones de dólares.

Ranger Suárez durante una apertura ante St. Louis Cardinals. Crédito: Derik Hamilton | AP

8. Dylan Cease (lanzador abridor, 30 años): Otro abridor probado en Grandes Lugas, que aunque no tuvo su mejor 2025, en la agencia libre podría cerrar un contrato grande por cinco temporadas y $125 millones de dólares.

7. Cody Bellinger (primera base y outfielder, 30 años): Un otrora MVP y versatilidad en la defensa es lo que ofrece Cody Bellinger como agente libre. Según especialistas podría firmar por seis temporadas y $182 millones de dólares.

6. Framber Valdez (lanzador abridor, 32 años): Luego de ocho temporadas en los Houston Astros, el zurdo dominicano probará suerte en la agencia libre. Donde aspira un contrato de cuatro temporadas y $110 millones de dólares.

5. Pete Alonso (primera base, 31 años): El inicialista de los Mets ya había coqueteado con la agencia libre en 2025. Pero en esta oportunidad buscará un contrato largo, que se especula podría ser de $140 millones de dólares por cinco temporadas.

Pete Alonso no ha llegado a un acuerdo con los Mets. Crédito: AP

4. Kyle Schwarber (bateador designado, 33 años): Los 56 cuadrangulares y 132 impulsadas de 2025 ponen a Schwarber como uno de los agentes libres más cotizados, aunque su edad y limitación en la defensa le restan valor, el zurdo podría terminar firmando un acuerdo por tres temporaas y $80 millones de dólares.

3. Bo Bichette (campocorto, 28 años): La juventud, gran guante y ofensiva de Bichette lo ponen en una posición privilegiada para conseguir un gran contrato. Según Sportac podría llegar a firmar por ocho temporadas y $186 millones de dólares.

2. Alex Bregman (tercera base, 32 años): Si alguien sabe lo que es ganar Serie Mundial siendo figura, ese es Alex Bregman, que con su presencia en la agencia libre será altamente demandado. Pudiendo conseguir un contrato por cuatro temporadas y $110 millones de dólares.

1. Kyle Tucker (jardinero, 29 años): Sin duda el pelotero más buscado en esta agencia libre será el polivalente Kyle Tucker. Una ofensiva élite y un guante destacado será el equilibrio perfecto para que las franquicias se peleen por él. El jardinero podría cerrar el acuerdo más grande del invierno alcanzando los $400 millones de dólares por 10 años.

