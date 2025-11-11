Manifestante del asalto al Capitolio indultado por Trump es acusado de secuestro y agresión sexual

Un hombre de Utah que venía de ser indultado por el presidente Donald Trump tras participar en el asalto al Capitolio de 2021 fue arrestado y acusado de secuestro y agresión sexual en Chicago, así lo informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cook.

El arresto de John Bañuelos, de 40 años, ejecutó el pasado 17 de octubre bajo una orden emitida el 1 de octubre en Salt Lake City por cargos graves, incluyendo secuestro agravado y agresión sexual agravada. El hecho se produjo mientras salía de un restaurante de comida rápida en un vehículo de transporte compartido.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por CBS, las autoridades alegan que Bañuelos atacó a una mujer, identificada como “SJ”, en la zona de Salt Lake City en junio de 2018, tres años antes de los disturbios del Capitolio. El sujeto presuntamente invitó a la víctima a su casa bajo el pretexto de una fiesta, informó New York Post.

Esta fotografía sin fecha, proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Cook, Illinois, muestra a John Banuelos. (Foto: Departamento de Policía del condado de Cook, Illinois/ AP)

Detalles de la acusación

Los documentos de acusación citados por CBS describieron una violenta agresión una vez que la víctima ingresó a la vivienda: “La golpeó en la cara y le dijo que la iba a matar. Luego la agarró de la camisa y la tiró al suelo, provocando que se golpeara la cabeza.”

La denuncia policial indica que Bañuelos presuntamente acosó sexualmente a la mujer, besándola agresivamente y golpeándola repetidamente. Después de que la mujer intentó defenderse, el agresor “la agarró de los pantalones cortos, se los quitó y la lanzó, provocando que todo su cuerpo saliera volando por los aires”, según la denuncia.

El ataque culminó cuando Bañuelos estranguló a la víctima, aplicando “una presión de ’10 sobre 10′ durante un par de segundos”, lo que llevó a la mujer a declarar a los investigadores que pensó que “iba a morir”. Banuelos permanece detenido en la cárcel del condado de Cook por esta presunta agresión, según la denuncia.

Implicación de Bañuelos en el asalto al Capitolio

El Departamento del Sheriff del Condado de Cook confirmó que Bañuelos había sido acusado por su implicación en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. CBS reportó que Bañuelos era el único alborotador acusado de sacar y disparar un arma durante la manifestación “Stop the Steal” dentro de los terrenos del Capitolio.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia alegó que el sujeto escaló un andamio, sacó un arma y disparó dos tiros al aire antes de unirse a la multitud. Aunque enfrentaba varios cargos por delitos graves y menores en relación con este incidente, su caso fue desestimado por Trump.

