‘Trump juega con la vida de las personas’

“Trump está jugando con familias pobres a las que quiere ponernos a aguantar hambre”, así resume la mexicana Estella Rodríguez el sentir de miles de familias que están en ascuas a la espera de que se tome una decisión final sobre el futuro de los cupones de alimentos SNAP, que la administración federal insiste en no seguir financiando, a pesar de que una corte ordenó desembolsar los fondos inmediatamente.

Y en medio de la pelea que el presidente Trump sigue dando, esta vez en manos de la Corte Suprema, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James se apretó más los guantes y junto a 24 fiscales generales y gobernadores de otros estados, presentó una moción de emergencia para obtener una orden de restricción temporal a la orden del gobierno federal de “revertir de inmediato” la liberación de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

La Fiscal recalcó que a través de una carta el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ignoró sus propias directrices previas y amenazó con que la liberación de la totalidad de los beneficios de noviembre se consideraría “no autorizada”.

En el caso de Nueva York, donde a nivel estatal se estima que tres millones de personas dependen de los cupones SNAP para alimentarse, 1.8 millones de ellos en los cinco condados, ya se habían comenzado a emitir estos beneficios, por lo que lo que calificaron como un “cambio abrupto y las amenazas del gobierno federal” han generado caos y confusión entre los estados y los beneficiarios del SNAP.

De hecho ya existen quejas de beneficiarios de los cupones quienes afirman que en tiendas y supermercados no les estarían recibiendo los cupones, lo que los deja con el temor de tener que empezar a buscar otras opciones como despensas de comida, que ya están abarrotadas, para obtener alimentos.

“La administración Trump está luchando con afán para privar a los estadounidenses de alimentos. Este comportamiento es repugnante y detestable, y no cesaremos en esta lucha”, aseguró la fiscal James. “Los neoyorquinos no deben dudar en usar sus beneficios del SNAP a la hora en que se recarguen sus tarjetas. Si tienen derecho a estos beneficios, úsenlos. Mi oficina se enfrentará al gobierno federal en las cortes”.



La Fiscal General James y la coalición insistieron en que se bloquee de inmediato la última directiva del USDA, impidiendo así que el gobierno federal retire la ayuda alimentaria esencial o penalice a los estados y exigieron que “dada la urgencia de la situación”, la corte celebrara una audiencia este lunes 10 de noviembre.

La Fiscal James y la coalición de otros fiscales y gobernadores, quienes ya habían demandado al gobierno federal el pasado 28 de octubre por retener los beneficios del SNAP correspondientes a noviembre durante el cierre del gobierno, pidieron que se respete lo ordenado por un tribunal federal que instó al USDA a utilizar sus fondos de contingencia para financiar, al menos parcialmente, los beneficios.

La semana pasada otro tribunal se sumó a la orden de liberar de inmediato la totalidad de los beneficios y aunque en Nueva York se comenzaron a emitir los beneficios completos, el 7 de noviembre, la administración federal apeló las sentencias judiciales, obteniendo finalmente una suspensión administrativa temporal de la Corte Suprema.

“USDA ordenó después a los estados que “deshicieran de inmediato cualquier medida tomada para emitir beneficios SNAP completos para noviembre de 2025” y amenazó con responsabilizar financieramente a los estados si no recuperaban los beneficios, llegando incluso a advertir que podría retener los fondos administrativos básicos que está legalmente obligada a proporcionar”, destacó la oficina de la Fiscal James.

Sin embargo y en medio d ela batalla legal que ahora está en el campo de la Corte Suprema, la Fiscal general de Nueva York instó a los neoyorquinos que comenzaron a ver reflejados sus beneficios del programa SNAP de noviembre en sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) a que los usen con normalidad.

“La Fiscal General James recuerda a todos los comercios de Nueva York que participan en SNAP que están obligados por ley a aceptar los beneficios siempre que los clientes tengan saldo suficiente. Cualquier neoyorquino al que se le niegue injustamente el uso de su tarjeta EBT debe recordarle al comercio su derecho a hacerlo e informar inmediatamente del incidente a la Fiscalía”, señalo la Oficina de James.

Y al referirse a las medidas con las que se está´moviendo la administración Trump, la coalición de Fiscales y Gobernadores creada para defender el desembolso de los dineros de SNAP manifestaron que “el memorándum del USDA del sábado por la noche es el último ejemplo de una larga serie de conductas arbitrarias, caprichosas e ilegales que viola la Ley de Procedimiento Administrativo sin explicación.

La coalición está compuesta por la Fiscal General James, los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.

